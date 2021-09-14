Британские власти одобрили вакцинацию от COVID детей от 12 лет

The Guardian уточняет, что пока вакцинацию одобрили власти Англии, она начнется со следующей недели. Аналогичные объявления ожидают от Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
Главные врачи британских регионов ранее заявили, что вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет позволит снизить передачу COVID-19 в школах. Как ожидается, прививки будут делать в учебных заведениях, пока речь идет только об одной дозе препарата.
Согласие на вакцинацию должны будут дать родители, при этом, как обещал ранее глава Минздрава Саджид Джавад, «последнее слово останется за детьми».
В начале сентября Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) не стал рекомендовать вакцинацию здоровых детей, отметив, что польза от прививки незначительно превышает возможный вред.
Вакцинация от коронавируса детей и подростков идет, например, в США, Финляндии и других странах. В России исследования эффективности препарата «Спутник V» на подростках стартовали летом. На первом этапе в испытаниях принимают участие 100 человек, им ввели тот же препарат, что и взрослым, но в меньшей дозировке. Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что для вакцинации будет использоваться разная концентрация вакцины в зависимости от возраста, а зарегистрировать ее могут в сентябре.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изначально утверждала, что вакцинировать детей от коронавируса не стоит, поскольку нет достаточных данных о том, как использование препаратов скажется на этой группы населения, однако в июне изменила позицию.