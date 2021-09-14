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08:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин встретился с Асадом в Кремле

Президент Сирии Башар Асад с необъявленным визитом побывал в Москве, он встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле. Путин поздравил его с «очень хорошим результатом президентских выборов». Президент России также отметил усилия Асада в восстановлении страны и налаживании диалога с политическими оппонентами. Владимир Путин назвал важной проблемой Сирии присутствие на отдельных территориях страны иностранных войск.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Очень рад вас снова приветствовать в Москве. И прежде всего хочу поздравить вас с прошедшим недавно днем рождения… Ну и, конечно, уже в личном формате — с очень хорошим результатом президентских выборов», — сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

Российский президент отметил, что Башар Асад делает многое для «восстановления и возвращения к нормальной жизни» в Сирии.

«Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и Сирийское правительство во главе с вами контролирует 90% территории», — заявил он.

Главная проблема, по мнению российского президента, заключается в присутствии иностранных вооруженных сил на отдельных территориях страны без решения Организации Объединенных Наций и санкций Сирии.

«Что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути её восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством», — добавил Владимир Путин.

Владимир Путин констатировал, что в Сирии «до сих пор сохраняются и очаги сопротивления со стороны террористов», «тем не менее в освобожденные районы активно возвращаются беженцы».

Также он заметил развитие торгово-экономических связей двух стран: за первое полугодие текущего года объем товарооборота между ними увеличился в 3,5 раза.
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Кроме того, в Сирию прошли первые поставки российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Асад сообщил, что политические процессы, которые проводились в Сирии, «примерно уже как три года остановились».

«Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать все возможное для решения этих актуальных проблем. Некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные. Но тем не менее это имеет место быть», — сказал он.

Президент Сирии поблагодарил Москву за гуманитарную помощь и ее позицию на международной арене.

Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. По их результатам Башар Асад, занимающий пост президента с 2000 года, получил 95,1% голосов. Перед днем голосования США, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Турция заявили, что сирийские выборы «не будут ни свободными, ни честными», а на юге страны развернулась агитация за неучастие в выборах.

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