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22:21 (мск), источник: Известия

Глава евродипломатии Боррель оценил отношения Евросоюза и России

Отношения Евросоюза (ЕС) и России находятся на самом низком уровне. Об этом сообщил во вторник, 14 сентября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента (ЕП).

Источник: РИА "Новости"

По его словам, причиной подобного характера отношений между сторонами стали «политические решения, которые принимала Россия», а диалог с ней «становится сложным».

Россия остается нашим соседом. Газ дорожает, это хорошая новость для них и плохая для нас. Россия не изменится со дня на день, но нам нужны более предсказуемые и стабильные и менее конфликтные отношения. Всё это дипломатическая работа.
Жозеп Боррель
глава европейской дипломатии

Вместе с тем глава евродипломатии подчеркнул, что хотел бы «обновить партнерство с Россией, но в нынешних обстоятельствах это трудно представить». При этом представленный доклад по отношениям с Россией он назвал достаточно точным.

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Накануне депутаты ЕП предварительно согласовали проект доклада, который призывает укреплять военный потенциал для сдерживания России. По мнению авторов проекта доклада, ЕС должен давить на Россию для недопущения ее вмешательства в дела восточных и южных соседей Евросоюза.

Документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению, он носит рекомендательный характер.

25 августа глава МИД РФ Сергей Лавров назвал в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом состояние отношений между Россией и ЕС плачевным. По его словам, Москва готова к диалогу с Брюсселем, но на равных условиях.

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19 августа депутат Европарламента от ФРГ и член делегации по сотрудничеству с Россией Гуннар Бек заявил, что ЕС не отменит рестрикции против Москвы в краткосрочной или среднесрочной перспективе. По его мнению, это имело бы смысл, поскольку европейские санкции против РФ не сломили российскую экономику, а лишь наносят вред части европейской экономики, особенно немецкой.

Отношения стран Европы и России осложнились после событий на Украине в 2014 году, когда в Киеве произошел госпереворот. С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.

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