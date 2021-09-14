Глава евродипломатии Боррель оценил отношения Евросоюза и России

По его словам, причиной подобного характера отношений между сторонами стали «политические решения, которые принимала Россия», а диалог с ней «становится сложным».
Россия остается нашим соседом. Газ дорожает, это хорошая новость для них и плохая для нас. Россия не изменится со дня на день, но нам нужны более предсказуемые и стабильные и менее конфликтные отношения. Всё это дипломатическая работа.
Жозеп Боррельглава европейской дипломатии
Вместе с тем глава евродипломатии подчеркнул, что хотел бы «обновить партнерство с Россией, но в нынешних обстоятельствах это трудно представить». При этом представленный доклад по отношениям с Россией он назвал достаточно точным.
Накануне депутаты ЕП предварительно согласовали проект доклада, который призывает укреплять военный потенциал для сдерживания России. По мнению авторов проекта доклада, ЕС должен давить на Россию для недопущения ее вмешательства в дела восточных и южных соседей Евросоюза.
Документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению, он носит рекомендательный характер.
25 августа глава МИД РФ Сергей Лавров назвал в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом состояние отношений между Россией и ЕС плачевным. По его словам, Москва готова к диалогу с Брюсселем, но на равных условиях.
19 августа депутат Европарламента от ФРГ и член делегации по сотрудничеству с Россией Гуннар Бек заявил, что ЕС не отменит рестрикции против Москвы в краткосрочной или среднесрочной перспективе. По его мнению, это имело бы смысл, поскольку европейские санкции против РФ не сломили российскую экономику, а лишь наносят вред части европейской экономики, особенно немецкой.
Отношения стран Европы и России осложнились после событий на Украине в 2014 году, когда в Киеве произошел госпереворот. С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.