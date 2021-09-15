FT: Си Цзиньпин не принял предложения Байдена о личной встрече

Организованное по американской инициативе общение продолжалось полтора часа. Это была всего лишь вторая беседа лидеров США и Китая за время пребывания Байдена в нынешней должности. Первая прошла семь месяцев назад, 10 февраля.
Как говорится в статье, Байден предложил подобный саммит с целью вывода из тупика отношений между Вашингтоном и Пекином. Однако источники издания сообщили, что вместо этого Си Цзиньпин настаивал на том, чтобы Соединенные Штаты придерживались менее агрессивной риторики в отношении КНР.
Еще один собеседник газеты рассказал, что саммит был упомянут Байденом в качестве одной из возможностей дальнейшего взаимодействия с председателем Китая и что немедленного ответа в Белом доме изначально не ждали.
Собеседники Financial Times не приходят к какому-то единому выводу о том, чем может быть продиктовано нежелание Пекина организовывать такой саммит. При этом упоминаются риски для здоровья, связанные с коронавирусом. Так, указывается на то, что Си Цзиньпин не покидал Китай с января 2020 года. Тогда, еще до начала пандемии, он посетил Мьянму.