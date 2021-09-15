Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: первое применение танков в боевых действиях Подписание русско-византийского договора, первое применение танков в боевых действиях, день рождения Агаты Кристи и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
12Земфире исполнилось 45 лет
11Самые крупные наводнения в истории России
03:11 (мск), источник: ТАСС

FT: Си Цзиньпин не принял предложения Байдена о личной встрече

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести личную встречу, однако это предложение не было принято. Об этом сообщила во вторник британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом состоявшего 9 сентября телефонного разговора двух политиков.

Источник: AP 2021

Организованное по американской инициативе общение продолжалось полтора часа. Это была всего лишь вторая беседа лидеров США и Китая за время пребывания Байдена в нынешней должности. Первая прошла семь месяцев назад, 10 февраля.

Новость
В Пентагоне заявили, что война США с Россией, Китаем будет ужасной для планеты

Как говорится в статье, Байден предложил подобный саммит с целью вывода из тупика отношений между Вашингтоном и Пекином. Однако источники издания сообщили, что вместо этого Си Цзиньпин настаивал на том, чтобы Соединенные Штаты придерживались менее агрессивной риторики в отношении КНР.

Еще один собеседник газеты рассказал, что саммит был упомянут Байденом в качестве одной из возможностей дальнейшего взаимодействия с председателем Китая и что немедленного ответа в Белом доме изначально не ждали.

Собеседники Financial Times не приходят к какому-то единому выводу о том, чем может быть продиктовано нежелание Пекина организовывать такой саммит. При этом упоминаются риски для здоровья, связанные с коронавирусом. Так, указывается на то, что Си Цзиньпин не покидал Китай с января 2020 года. Тогда, еще до начала пандемии, он посетил Мьянму.

 Кто занимается распределением денег в российском бюджете
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
Путин объяснил свой уход на самоизоляцию
Apple представила iPhone 13: смартфоны с рекордной ценой
Президент МОК одобрил идею проведения Олимпиады на Украине
В Сибири меч железного века сдали в пункт приема металлолома
«Зенит» проиграл «Челси» в стартовом матче Лиги чемпионов
Ученые назвали одну из главных причин ожирения
Авто
Какие иномарки с пробегом выбирают россияне: фото и цены Спрос на иномарки на вторичном рынке за первые 8 месяцев 2021 года вырос на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вот какие модели в РФ самые популярные
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Gnezdo.ru
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Онлайн помощник: знает ответы, имеет чувство юмора
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Алсу призналась, почему не показывает сына. Жаль
Леди
40-летняя Жукова затмила Шейк и Шарапову на Met Gala (фото) В этом году наконец-то состоялся самый яркий модный гала-вечер
Дом
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
Панорамные обои: 7 лучших примеров
6 классных домиков, в которых хочется провести осень
5 правил использования мебели из масс-маркета
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь