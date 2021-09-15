«Ведомости»: в России могут создать запретные зоны для беспилотных автомобилей

По данным газеты, инициатива включения вопроса в повестку совещания исходила от ФСБ, однако внесена была Минтрансом.
Силовики хотели бы запретить поездки высокоавтоматизированного транспорта в районе Московского Кремля, а также вокруг ГУМа и ЦУМа, однако свободные от беспилотных автомобилей зоны точно пока не определены, пишут «Ведомости».
Замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы — начальник ситуационного центра Александр Евсин рассказал газете, что «сейчас обсуждается проект ФЗ “О высокоавтоматизированных транспортных средствах”, который в общем случае допускает их использование на дорогах общего назначения. В рамках рассматриваемого разрешения на использование требуются и нормативные возможности для ограничений, которые могут возникать в случае необходимости». Евсин также добавил, что запретные зоны могут создать в местах, где «применение беспилотников может создавать угрозу безопасности граждан, проблемы для движения или иные негативные факторы, которые должны оцениваться уполномоченными организациями — от органов безопасности движения до служб государственной охраны».
Согласно данным газеты, проблемы с техническим регулированием запрета на въезд беспилотных автомобилей в отдельные зоны не возникнут.
«Это можно реализовать, прописав запретные зоны в софте или установив физические ограждения и знаки, которые распознает беспилотник», — считает собеседник «Ведомостей», знакомый с членами рабочей группы.
Руководитель проекта «Беспилотный автомобиль StarLine» Борис Иванов полагает, что «контроль движения в запретных зонах не потребуется ни со стороны автоматизированных систем, ни со стороны постовых-регулировщиков». «Если информация о запретной зоне будет внесена в цифровую модель дороги, то беспилотный автомобиль построит маршрут движения, исключая въезд в нее», — пояснил он.
О допуске беспилотных автомобилей на дороги
В марте этого года кабмин РФ утвердил комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств, согласно которому уже до конца 2021 года на российские дороги будут допущены беспилотные авто без инженера-испытателя в салоне. Также правительство обсуждает план обеспечения к 2030 году инфраструктурой для высокоавтоматизированного автомобильного движения сети основных российских дорог, ожидая, что к этому времени доля таких машин составит минимум 2%.