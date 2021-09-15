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10:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров: Украина все время что-то клянчит

Украина все время что-то клянчит, Киеву следовало бы иметь достоинство, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. В качестве примера он привел ситуацию со строительством «Северного потока-2», против которого выступал Киев.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, наши украинские друзья все время пытаются вывести эту тему на уровень такой истерики. Это у них привычка, это вошло в правило у них — что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот “Северный поток-2” — нет, остановите, а не сможете остановить, тогда давайте нам деньги в качестве компенсации. Давайте положим на бумагу, что, если русские что-то сделают с “Северным потоком-2”, когда он будет функционировать, тогда сразу что-то русским сделаете в ответ… И пустите нас в НАТО, пустите нас в Евросоюз, мы давно готовы, не надо придумать политических отговорок. Вот клянчат и клянчат», — заявил Лавров журналистам в Душанбе после встречи министров Организации Договора о коллективной безопасности.

Министр добавил, что «страна должна, наверное, иметь какое-то свое достоинство».

«Украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы он все-таки был созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой», — сказал глава МИД РФ.

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Работы по укладке труб «Северного потока-2» завершились 6 сентября, спустя четыре дня «Газпром» сообщил о завершении строительства газопровода. Киев хочет продолжить транзит газа через украинскую территорию.

Ранее президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели переговоры, после которых Вашингтон объявил о новом пакете помощи в сфере безопасности на $60 млн. Также Киев представил план трансформации Украины на $277 млрд — Зеленский рассчитывает, что США «активно присоединятся» к его реализации. Помимо этого, президент Украины поднял вопрос членства страны в НАТО. «Что с НАТО? Что с включением Украины в НАТО? Что с нашим членством в НАТО, и когда оно может случиться?» — спросил он у Джо Байдена.

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