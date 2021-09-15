Politico: США поставят Украине систему ПВО «Железный купол»

На данный момент у США не так много систем противовоздушной и противоракетной обороны, готовых к переброске, пишет издание. Вооруженные силы купили две системы «Железный купол» по указанию Конгресса два года назад в качестве временной меры до запуска собственных новых систем противовоздушной и противоракетной обороны. Армия пыталась интегрировать «Железный купол», однако он не был предназначен для работы в рамках новой американской системы командования и управления армией, что ограничивает полезность системы при развертывании за рубежом.
Директор программы исследований России в аналитическом центре CNA Майкл Кофман отметил, что развертывание этих систем на Украине может оказаться неэффективным, поскольку при размещении на близком расстоянии или линии соприкосновения они будут быстро выведены из строя российскими реактивными системами залпового огня.
31 августа Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Там он встретился с министром обороны Ллойдом Остином, с которым подписал соглашение о стратегических основах оборонного партнерства с США. По итогам переговоров президентов США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на $60 млн, он включает оборонное летальное и нелетальное оборудование.