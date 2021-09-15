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14:51 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦИК исключил возможность двойного голосования

На предстоящих выборах исключена возможность двойного голосования через опцию дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и очно на избирательном участке. Об этом заявила на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова.

Источник: РИА "Новости"

Комплекс ДЭГ, по ее словам, «прошел аттестацию регулирующих органов в части обеспечения безопасности, неуязвимости системы от внешних вмешательств», результаты тренировок «признаны успешными». «Комплекс ДЭГ готов к использованию на выборах и 17, и 18, и 19 сентября. Никаких двойных голосований быть не может, мы их полностью исключили», — сказала Памфилова (цитата по «РИА Новости»).

О том, что к дню выборов в Госдуму члены участковых избиркомов получат онлайн-сервис, который позволит предотвратить случаи повторного голосования, «Ъ» сообщил 2 сентября. Через систему «Госуслуги» на участках смогут оперативно получать информацию о том, включен ли избиратель в список участников онлайн-голосования и не получал ли он уже бюллетень в другом месте.

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