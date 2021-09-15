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21:51 (мск), источник: Коммерсантъ

США отрицают планы поставки Украине систем ПРО «Железный купол»

Информация СМИ о том, что США планируют поставить Украине системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», не соответствует действительности, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Источник: AP 2021

Ранее издание Politico сообщило, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, предусматривающую продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая батарею «Железный купол».

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«Мне необходимо проверить эту информацию с членами моей команды. Мы заявляли, что окажем дополнительную помощь, когда проводилась встреча (президентов США и Украины. Однако, что касается конкретики, мне необходимо уточнить у членов моей команды», — сказала госпожа Псаки на брифинге (цитата по видеозаписи, опубликованной на странице Белого дома в Twitter).

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Вашингтон заключил с министром обороны США Ллойдом Остином соглашение о стратегических основах оборонного партнерства двух государств. По итогам переговоров США выделили Украине новый пакет помощи в сфере безопасности на $60 млн. Он включает бронебойные системы «Джавелин» и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование. Как заявили в Белом доме, эта помощь поможет Украине «более эффективно защищать себя от российской агрессии».

Кроме того, США планируют выделить Украине $12,8 млн помощи для борьбы с коронавирусом и $45 млн в качестве гуманитарной помощи в связи с конфликтом в Донбассе.

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