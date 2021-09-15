США отрицают планы поставки Украине систем ПРО «Железный купол»

Ранее издание Politico сообщило, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, предусматривающую продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая батарею «Железный купол».
«Мне необходимо проверить эту информацию с членами моей команды. Мы заявляли, что окажем дополнительную помощь, когда проводилась встреча (президентов США и Украины. Однако, что касается конкретики, мне необходимо уточнить у членов моей команды», — сказала госпожа Псаки на брифинге (цитата по видеозаписи, опубликованной на странице Белого дома в Twitter).
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Вашингтон заключил с министром обороны США Ллойдом Остином соглашение о стратегических основах оборонного партнерства двух государств. По итогам переговоров США выделили Украине новый пакет помощи в сфере безопасности на $60 млн. Он включает бронебойные системы «Джавелин» и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование. Как заявили в Белом доме, эта помощь поможет Украине «более эффективно защищать себя от российской агрессии».
Кроме того, США планируют выделить Украине $12,8 млн помощи для борьбы с коронавирусом и $45 млн в качестве гуманитарной помощи в связи с конфликтом в Донбассе.