Талибы заявили, что не приемлют выпады против движения под видом защиты демократии

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) будет подавлять попытки отстаивать достижения страны за последние 20 лет теми, кто выступает против талибов. Об этом заявил в среду Кари Фасихуддин, который был назначен главой афганского Генштаба во временном кабинете министров талибов.
«Мы будем пресекать действия тех, кто защищает достижения последних двух десятилетий. <…> Те, кто защищает демократию в Афганистане и выступает против “Талибана”, будут преследоваться», — приводит его слова местное агентство Khaama Press.
Как уточняется, Фасихуддин имел в виду отряды сопротивления, которые были созданы в северной провинции Панджшер, не признавшей власть радикалов. «Эти люди нарушают безопасность нашей страны и хотят кровопролития», — резюмировал он.