Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Один в поле не болен: опубликован словарь ковидных антипословиц Их собирали в СМИ и блогах
Фоторепортажи
17Drone Photo Awards 2021
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
04:05 (мск), источник: ТАСС

Талибы заявили, что не приемлют выпады против движения под видом защиты демократии

Те, кто защищает демократию в Афганистане и выступает против движения, будут преследоваться, отметил глава Генштаба республики во временном кабинете министров талибов.

Источник: AFP 2021

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) будет подавлять попытки отстаивать достижения страны за последние 20 лет теми, кто выступает против талибов. Об этом заявил в среду Кари Фасихуддин, который был назначен главой афганского Генштаба во временном кабинете министров талибов.

«Мы будем пресекать действия тех, кто защищает достижения последних двух десятилетий. <…> Те, кто защищает демократию в Афганистане и выступает против “Талибана”, будут преследоваться», — приводит его слова местное агентство Khaama Press.

Как уточняется, Фасихуддин имел в виду отряды сопротивления, которые были созданы в северной провинции Панджшер, не признавшей власть радикалов. «Эти люди нарушают безопасность нашей страны и хотят кровопролития», — резюмировал он.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Ситуация в Афганистане
 Кто занимается распределением денег в российском бюджете
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
США отрицают планы поставки Украине систем ПРО «Железный купол»
ВОЗ приостановила одобрение вакцины «Спутник V»
SpaceX впервые запустила корабль с гражданским экипажем
СК проверит расследование убийства студентки МГИМО в 2018 году
ЕГЭ изменится к 2024 году
Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей года
Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Кудрин четко заявил. как победить нищету а России
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Hi-Tech
Представили iPhone 13: новая линейка смартфонов Apple 120 Гц, 1 ТБ и много улучшений в камерах
Горячие темы на Авто
Республикансккя монархия, или монархическая республика. 196
Судан. 173
Гаражная амнистия 88
всё, я обидилась... 88
Кино
Ефремова назвали бесполезным для общества и не смягчили приговор Актер пытался добиться сокращения срока лишения свободы по состоянию здоровья
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
Gnezdo.ru
Онлайн помощник: знает ответы, имеет чувство юмора
Зеленский высказался об отставке Авакова
Раскрыта интрига выборов в Госдуму - 2021
Кто сможет получить 10 тысяч рублей
Леди
40-летняя Жукова затмила Шейк и Шарапову на Met Gala (фото) В этом году наконец-то состоялся самый яркий модный гала-вечер
Дом
7 товаров, благодаря которым чайник и свет включатся сами
10 акцентных цветов для серого интерьера
5 признаков ковра, который испортит интерьер
Как выглядит просторная квартира в классическом стиле
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь