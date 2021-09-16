США, Британия и Австралия договорились о партнерстве в области обороны

«Мы все признаем необходимость обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе в долгосрочной перспективе. <…> Будущее каждой из наших стран и в действительности мира зависит от свободного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона», — сказал Байден.
В рамках соглашения страны будут обмениваться передовыми технологиями, они также намерены расширить сотрудничество в таких областях, как кибербезопасность и искусственный интеллект. «AUKUS будет способствовать более глубокой интеграции науки, технологий, промышленных баз и цепочек поставок», — указала пресс-служба британского правительства.
Politico со ссылкой на два источника среди официальных лиц США пишет, что таким образом западные союзники хотят противодействовать усилению Китая в военной и технологической сферах. Американский телеканал ABC также передает, что новое партнерство должно противостоять региональному влиянию Пекина, особенно в спорном Южно-Китайском море.
Первой крупной инициативой AUKUS станет вооружение Австралии атомным подводным флотом.
Три страны будут работать над этой задачей следующие 18 месяцев. Как уточнил Моррисон, подлодки построят на территории Австралии в тесном сотрудничестве с Великобританией и США.
«Лишь немногие страны обладают атомными подводными лодками, и для любой страны приобретение этого огромного потенциала является важным решением», — сказал Джонсон.
Как отмечает Politico, у Австралии сейчас нет необходимых для создания таких подлодок материалов, а значит, партнерам предстоит договориться, как государство их получит. Вашингтон и Канберра, указало издание, подписали в 2010 году соглашение, согласно которому Австралия обещала не обогащать и не перерабатывать ядерные материалы, поставленные из США. Моррисон заявил, что Австралия выполнит все свои обязательства по нераспространению ядерного оружия. Она не собирается размещать ядерное оружие, а будет лишь использовать атомные реакторы.
На фоне нового партнерства Австралия разорвала контракт рекордной стоимости с французской военной судостроительной компанией Naval Group. Австралия подписала его в 2016 году, соглашение предусматривало строительство 12 обычных субмарин. 2.
Стоимость проекта должна была составить 90 млрд австралийских долларов (66 млрд долларов США), этот контракт должен был стать самым дорогим в истории ВМФ Австралии.
Соглашение предусматривало не только поставку подлодок, но и создание инфраструктуры для их базирования, а также техническое обеспечение и подготовку экипажей в течение 50 лет.
Naval Group после появления информации о решении Австралии строить атомные подлодки с помощью Великобритании и США заявила о «серьезном разочаровании».
«Выбор Америки, который ведет к отстранению такого союзника и европейского партнера, как Франция, от многолетнего партнерства с Австралией в тот момент, когда мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами в Индо-Тихоокеанском регионе, свидетельствует об отсутствии последовательности, что Франция не может не отметить и о чем сожалеет», — говорится в совместном заявлении французских министра иностранных дел Жан-Ив Ле Дриана и министра обороны Флоранса Парли.
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