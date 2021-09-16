В США назвали РФ главной военной угрозой для НАТО в ближайшие 10 лет

«Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия», — подчеркнула кандидат в представители США при НАТО.
Она отметила, что Североатлантическому альянсу с 2014 года удалось укрепить возможности противостоять Москве, но многое еще предстоит сделать.
«Российская агрессия продолжается, мы должны призвать Россию к ответу за все ее действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария, — идет ли речь о конвенциональных возможностях, вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках», — пояснила Смит.
Кандидат на дипломатическую должность пообещала в случае своего утверждения работать с американскими союзниками и партнерами над нейтрализацией нежелательных для США последствий ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».
Смит считает его «геополитическим проектом» и «плохой сделкой», который подрывает энергетическую безопасность Европы и в первую очередь Украины.
Также она продолжит ставить «непростые вопросы» перед Турцией и убеждать ее в недопустимости покупки в России систем ПВО С-400.
Джулианна Смит занимает пост старшего советника госсекретаря США Энтони Блинкена. Также является, старшим научным сотрудником Центра новой американской безопасности (CNAS). До этого она была директором программ по Азии и геополитике «Германского фонда Маршалла США» (признан нежелательным на территории РФ). С 2016 по 2018 год Смит руководила программой трансатлантической безопасности в CNAS. Также Смит занимала должности в Пентагоне. За время работы удостоена медали министра обороны США за выдающуюся государственную службу. Владеет немецким и французским языками.
15 июня президент США Джо Байден выдвинул Джулианну Смит в качестве кандидата на пост постоянного представителя Соединенных Штатов при НАТО в ранге Чрезвычайного и Полномочного посла.
15 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова вести диалог с НАТО, но он должен быть не на эмоциональных тонах, а профессиональным.
В мае генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что Североатлантический альянс хочет улучшить отношения с Россией.