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08:11 (мск), источник: РБК

В ООН ответили на требование пускать на заседания Генассамблеи привитых

Поскольку заседания Генассамблеи высокого уровня впервые за пандемию будут проходить очно, власти Нью-Йорка, где расположена штаб-квартира ООН, потребовали от делегатов подтверждать прохождение вакцинации.

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Источник: AP 2021

У генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша нет полномочий заставить делегатов стран-членов организации предъявлять доказательства, что они вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил во время брифинга официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Ранее власти Нью-Йорка, где находится штаб-квартира ООН, заявили, что все, кто будет присутствовать на собраниях в зале Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе, должны подтвердить, что вакцинировались против COVID-19.

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«Генеральный секретарь не имеет полномочий принуждать делегатов к чему-то», — указал Дюжаррик.

Он отметил, что сотрудники штаб-квартиры ООН, которые взаимодействуют с журналистами или дипломатами, обязаны пройти вакцинацию. По данным пресс-секретаря Гутерриша, всего в Нью-Йорке среди работников ООН коронавирусной инфекцией заболели 519 человек, насколько известно организации, никто из них не заразил окружающих во время своей работы.

«Что касается делегатов, мы будем работать с председателем Генеральной ассамблеи», — сообщил пресс-секретарь. Он добавил, что власти Нью-Йорка предложили установить палатку для вакцинации перед зданием ООН.

Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал требование властей Нью-Йорка. По его мнению, оно не только дискриминационное, но и противоречит уставу ООН и соглашению относительно центральных учреждений ООН, заключенному между ООН и США в 1947 году.

Представитель России пояснил, что территория штаб-квартиры контролируется самой организацией, и на этой территории не может действовать ни один закон, который противоречит правилам ООН.

В то же время ООН не требовала от делегатов предоставлять свидетельства о вакцинации. Небензя предложил созвать 16 сентября срочное заседание Генассамблеи и обсудить ситуацию.

Позиция городских властей связана с тем, что на следующей неделе (с 21 по 27 сентября) в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, во время которой заседания, впервые за пандемию, пройдут в очном режиме. На них будут присутствовать лидеры стран, главы правительств и министры. Председатель 76-й сессии ассамблеи Абдулла Шахид поддержал требование о вакцинации, назвав его «важным шагом в нашем возвращении к полнофункциональной Генеральной ассамблее».

По последним данным, в Нью-Йорке выявили более 2 млн зараженных с начала пандемии.

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