«РИА Новости»: талибы пропустили на работу в министерство по делам женщин только мужчин

«Четырем женщинам не позволили войти в здание», — сказал собеседник агентства. По данным «РИА Новости», женщины планируют провести протест у здания министерства.
В период прошлого правления талибов в Афганистане (1996−2001) женщины были значительно ограничены в правах. Им было запрещено использовать макияж, показывать лицо в общественных местах, запрещалось присутствовать на радио, телевидении, а также перемещаться без родственников-мужчин.
После того, как талибы в середине августа захватили Кабул и объявили о контроле над всем Афганистаном, они пообещали, что права женщин будут соблюдаться в соответствии с законами шариата. При этом телеканал BBC сообщал, что обещания движения расходятся с сообщениями, поступающими из разных частей страны.
В начале сентября протестующих против режима афганских женщин, которые во время акции протеста попытались пройти к президентскому дворцу, остановили слезоточивым газом. Протесты в столице Афганистана были связаны с угрозой для будущего женщин в стране — возможностью получения образования и трудоустройства.