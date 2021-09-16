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14:25 (мск), источник: Коммерсантъ

«РИА Новости»: талибы пропустили на работу в министерство по делам женщин только мужчин

Представители движения «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) не пустили на работу сотрудниц Министерства по делам женщин в Кабуле. При этом сотрудникам-мужчинам разрешили вход в ведомство, сообщил «РИА Новости» один из работников министерства.

Источник: AFP 2021

«Четырем женщинам не позволили войти в здание», — сказал собеседник агентства. По данным «РИА Новости», женщины планируют провести протест у здания министерства.

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В период прошлого правления талибов в Афганистане (1996−2001) женщины были значительно ограничены в правах. Им было запрещено использовать макияж, показывать лицо в общественных местах, запрещалось присутствовать на радио, телевидении, а также перемещаться без родственников-мужчин.

После того, как талибы в середине августа захватили Кабул и объявили о контроле над всем Афганистаном, они пообещали, что права женщин будут соблюдаться в соответствии с законами шариата. При этом телеканал BBC сообщал, что обещания движения расходятся с сообщениями, поступающими из разных частей страны.

В начале сентября протестующих против режима афганских женщин, которые во время акции протеста попытались пройти к президентскому дворцу, остановили слезоточивым газом. Протесты в столице Афганистана были связаны с угрозой для будущего женщин в стране — возможностью получения образования и трудоустройства.

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