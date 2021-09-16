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20:03 (мск), источник: Lenta.Ru

ЕС отреагировал на военный альянс AUKUS

Европейский союз (ЕС) намерен расширить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе в ответ на заключенный между США, Великобританией и Австралией военный альянс AUKUS. Такими планами на пресс-конференции в Брюсселе поделился глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, передает Deutsche Welle.

Источник: Reuters

По его словам, ЕС необходимо работать над расширением своей стратегической автономии и укреплять политические и оборонные связи в регионе.

«С нами не консультировались при принятии этого решения. И этот пакт подчеркивает важность для ЕС укрепления нашей стратегической автономии, нашей способности действовать самостоятельно», — отреагировал глава внешнеполитической службы.

Боррель отметил, что план Евросоюза включает «изучение способов обеспечения расширенного размещения военно-морских сил государствами-членами ЕС для защиты морских коммуникаций и свободы судоходства».

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Новый военный альянс AUKUS и заявления ЕС появились на фоне роста напряженности между западными странами и Китаем. Пекин заявляет, что большая часть международных вод в Тихоокеанском регионе принадлежит КНР и предпринимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон направил открытое письмо лидеру КНР Си Цзиньпину с приглашением присоединиться к диалогу по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Моррисон призвал главу Китая обсудить новое партнерство Австралии с Великобританией и США. Он отметил, что в ближайшее время между Канберрой, Вашингтоном и Лондоном запланировано множество звонков и переговоров, в ходе которых будут обсуждаться, в том числе, вопросы взаимодействия с Китаем.

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