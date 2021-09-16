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23:11 (мск), источник: Коммерсантъ

На Камчатке и Чукотке открылись избирательные участки

В Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 8:00 17 сентября по местному времени (23:00 16 сентября мск) открылись избирательные участки. Это первые регионы России, где началось трехдневное голосование на выборах различного уровня.

Источник: Reuters

Основным днем голосования считается 19 сентября, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Трехдневный формат призван не допустить вспышек распространения коронавируса. Участки открываются в 8:00 и работают до 20:00 по местному времени.

Россияне выберут 450 депутатов Госдумы. Из них 225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам (один округ — один депутат) и 225 депутатов — от политических партий, по федеральному избирательному округу (пропорционально числу голосов за списки кандидатов). В этом году на парламентских выборах зарегистрированы 3812 кандидатов от 14 партий.

Помимо депутатов Госдумы россиянам предстоит выбрать высших должностных лиц субъектов страны (в Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях). В 39 субъектах, включая Камчатку и Чукотку, граждане проголосуют за депутатов заксобраний. В Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии будут избраны главы субъектов депутатами заксобраний по представлению президента.

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