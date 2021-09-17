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02:06 (мск), источник: ТАСС

В Госдепе считают, что действия Совета судей Украины угрожают судебной реформе в стране

У Совета есть время, чтобы выполнить свое обязательство по исполнению закона и выдвинуть назначенцев, отметил руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс.

Источник: AP 2021

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Действия членов Совета судей Украины угрожают проведению «настоящей судебной реформы» в стране. Такое мнение выразил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«13 сентября Совет судей Украины отказался назначить украинских судей для участия в процессе, что грозит сорвать обещание [проведения] настоящей судебной реформы на Украине. Все еще есть время, чтобы спасти эти усилия. Совет судей может выполнить свое обязательство по исполнению закона и выдвинуть назначенцев», — говорится в письменном заявлении Прайса.

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По данным агентства Укринформ, в минувший понедельник члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, который должен определять соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия.

Ранее Верховная рада одобрила два ключевых закона, необходимых для реализации судебной реформы Украины. Первый, принятый 29 июня, определяет порядок проведения конкурса и назначения на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Согласно документу, во время голосования при отборе членов ВККС решающий голос будет принадлежать международным экспертам. После избрания всех членов комиссии ВККС сможет начать процедуру назначения новых судей в суды общей и специальной юрисдикции.

Украинский парламент 14 июля одобрил еще один закон в рамках судебной реформы — о Высшем совете правосудия, который наделяет международных экспертов ведущей ролью при формировании его состава. Закон предполагает создание упомянутого Этического совета.

В первый состав совета, срок работы которого составит три года, согласно документу, будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, представленные Советом судей Украины, и три человека, названные международными организациями, с которыми Украина в течение как минимум последних трех лет сотрудничает в проведении судебной реформы и в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Закон содержит ключевую правку, которую рекомендовала Венецианская комиссия Совета Европы, о том, что ни одно решение этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере два международных эксперта.

Западные партнеры неоднократно призывали власти Украины завершить судебную реформу в стране.

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