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11:11 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Визит Виктории Нуланд в Москву согласовывается по дипломатическим каналам

Как стало известно «Ъ», Вашингтон и Москва согласовывают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Собеседники «Ъ» дают понять, что вероятность приезда дипломата, включенного российскими властями в черный список, весьма высока. Точная дата визита не назначена — в переговорах фигурирует ноябрь.

Источник: Reuters

О том, что Виктория Нуланд, весной вступившая в должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, этой осенью может посетить Россию, «Ъ» рассказали информированные источники в Вашингтоне и Москве. «Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», — сказал источник в столице США.

Российские дипломатические источники «Ъ» поделились похожей информацией: предварительно визит планируется на ноябрь.

Что касается собеседников с российской стороны, с Нуланд, скорее всего, встретятся заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко. Первый курирует в ведомстве отношения с США, а второй — все постсоветское пространство, включая Украину.

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Встреча президентов России и США

Некоторые из собеседников «Ъ» в Москве не исключают, что у Виктории Нуланд может состояться и контакт с нынешним куратором украинского направления (и всего постсоветского пространства) в Кремле — заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком. Возможность познакомиться друг с другом у них была в Женеве: они оба находились в составе делегаций своих стран во время июньского российско-американского саммита.

Именно Украина, если визит Виктории Нуланд состоится, может стать одной из главных тем на встречах в Москве. Нуланд плотно занималась регионом, когда работала помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии во время второго срока президентства Барака Обамы. На этот период пришлись украинский Евромайдан, начавшийся в 2013 году, начало и самая острая фаза войны в Донбассе, а также присоединение Россией Крыма.

Украинский Майдан прославил Викторию Нуланд в России. Зимой 2013 года она появилась там, пообщалась с протестующими и угостила их бутербродами и печеньем. Этот ее жест породил геополитический мем «печеньки Госдепа».
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В тот период Нуланд занималась не только Украиной, но и другими постсоветскими странами, заявляющими о своей ориентации на Запад. Например, она всячески поддерживала подобные устремления Грузии и Молдавии.

До своего ухода из Госдепартамента в 2017 году Виктория Нуланд не раз бывала в России и встречалась здесь с заместителями главы МИД России, а также с Владиславом Сурковым, который до 2020 года был помощником президента РФ и на этой позиции в основном занимался темой Украины и Донбасса.

После увольнения из американского внешнеполитического ведомства у опытного дипломата на российском направлении возникли проблемы.

В мае 2019 года она собиралась в качестве эксперта принять участие в проводившейся в Москве закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса (SAIS). Ее имя значилось в списке участников форума, но посетить его Виктория Нуланд не смогла — ей было отказано в российской визе.

Позже выяснилось, что Нуланд внесли в российский черный список, составленный в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении российских официальных лиц.

Отвечая на вопрос «Ъ», не помешает ли визиту нахождение Нуланд в черном списке, источник в госструктурах РФ отметил: «Для находящегося в черном списке человека могут сделать разовое исключение, но по принципу взаимности. Автоматом на официальный визит изъятие не распространяется».

Хорошо знакомый с Викторией Нуланд бывший американский дипломат, просивший не упоминать его имени, сказал в разговоре с «Ъ», что, если ее визит в Россию состоится, это будет хорошим знаком — в русле установки на сотрудничество двух стран там, где это возможно, обозначенной президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным в Женеве.

Эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев согласен, что визит, если он случится, стоит трактовать как то, что отношения Москвы и Вашингтона развиваются в направлении, на которое обе стороны надеялись.
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Он также полагает, что Виктория Нуланд едет для выстраивания коммуникации.

«Байдену хотелось бы отношения с Россией где-то припарковать, поместить туда, откуда российская проблема не будет вылезать и отвлекать его от более важных дел вроде климата и борьбы с Китаем, — отметил эксперт в беседе с “Ъ”.— Постсоветское пространство для него — источник проблем и постоянных трений с Москвой, поэтому хочется иметь здесь очерченные “красные линии”. Для этого нужно иметь людей, которые сами могут порешать что-то или оперативно выйти на президентский уровень».

Собеседник «Ъ» добавил: хотя в Москве многие видят Викторию Нуланд архитектором противостояния с Россией и человеком, который лично устроил Майдан, она компетентный командный игрок, главный русист и эксперт по России внутри нынешней американской администрации. «И она точно тот бульдог, который будет выполнять взятые на себя обязательства», — заключил Габуев.

Владимир Соловьев, Елена Черненко

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