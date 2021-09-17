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06:24 (мск), источник: ТАСС

Китай заявил, что США должны взять на себя ответственность за восстановление Афганистана

Министр иностранных дел КНР Ван И указал, что поспешный вывод войск США и их союзников привел к возникновению новых проблем в Афганистане.

Источник: AFP 2021

ПЕКИН, 17 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны взять на себя ответственность за восстановление Афганистана, оказать ему экономическую и гуманитарную помощь. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе четырехсторонней встречи с главами МИД РФ, Ирана и Пакистана на полях саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе.

«Поспешный вывод войск США и их союзников привел к возникновению новых проблем в Афганистане», — приводит его слова в пятницу сайт МИД КНР. Как указал Ван И, формирование новой политической структуры Афганистана еще не закончено, этнические и религиозные конфликты носят сложный характер, высоки риски локальных конфликтов, существуют проблемы обеспечения благосостояния населения, а также неопределенность будущего развития.

«США должны выполнять взятые на себя обязательства, — заявил Ван И. — Четыре страны [Китай, Россия, Иран, Пакистан] должны вместе с другими странами с аналогичными взглядами побудить США усвоить урок, взять на себя ответственность за восстановление Афганистана, оказать ему экономическую и гуманитарную помощь». «Нельзя просто снять с себя ответственность и умыть руки», — добавил он.

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления о выводе оттуда американского контингента войск. 15 августа афганский президент Ашраф Гани сложил полномочия, а талибы без боя вошли в Кабул. В сентябре они сообщили об установлении контроля над всей территорией страны и огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены движения, преимущественно представители самой многочисленной этнической группы страны — пуштуны.

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