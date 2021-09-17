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06:50 (мск), источник: Коммерсантъ

В ЕАО подана первая жалоба на ход голосования

Представители КПРФ подали жалобу на действия председателя одной из участковых избирательных комиссий в прокуратуру Еврейской автономной области. Наблюдатель от партии не смог присутствовать на досрочном голосовании, сообщила интернет-газета «Набат».

Источник: РИА "Новости"

Как заявил изданию первый секретарь облкомитета КПРФ Владимир Фишман, 15 сентября на избирательном участке № 118 Облученского избирательного округа № 5 наблюдатель Наталья Филиппова была лишена возможности принять участие в контроле за досрочным голосованием вне помещения. В тот день женщина прибыла к Бираканской поселковой администрации — месту расположения избирательного участка № 118. Во время опечатывания переносной урны она озвучила свое намерение председателю УИК Наталье Трубниковой. Когда пришло время выезда, председатель сказала, что госпожа Филиппова не может поехать к месту проведения голосования, так как места в машине нет.

В прокуратуре ЕАО «Ъ» подтвердили поступление жалобы, она уже рассматривается.

В России сегодня, 17 сентября, стартует трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Участки уже открылись в некоторых регионах. Россияне выберут 450 депутатов Госдумы: 225 по одномандатным округам, 225 — по партийным спискам. В ряде регионов пройдут губернаторские выборы, а также выборы региональных и муниципальных депутатов.

Ольга Маслова, Биробиджан

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