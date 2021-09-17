08:42 (мск), источник: ТАСС
Избирательные участки открылись в московском часовом поясе
Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 все три дня, предусмотренные для проведения голосования.
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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки открылись в 08:00 мск в регионах России, которые относятся к московскому часовому поясу — Центральном, Южном, Северо-Западном, а также в части Приволжья и на Северном Кавказе, передают с мест корреспонденты ТАСС.
В столице помимо выборов в Государственную Думу пройдут довыборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Число избирательных участков в Москве в этом году составило более 3,6 тыс., в столице могут проголосовать 7 млн 587 тыс. избирателей, порядка 100 тыс. из них — иногородние. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 все три дня, предусмотренные для проведения голосования.
Семь избирательных участков в столице открылись на два часа раньше остальных, в 06:00 мск, так как на них голосуют военнослужащие. Также организованы участки в местах временного пребывания избирателей — в больницах, следственных изоляторах и учреждениях соцзащиты. Голосование на них пройдет без видеонаблюдения по этическим соображениям.
Москвичи могут проголосовать онлайн — электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Принять участие в онлайн-голосовании могут зарегистрированные в Москве граждане России, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнилось 18 лет. Также требуется полная учетная запись на mos.ru. Более 2 млн москвичей, успешно зарегистрированные на участие в электронном голосовании до 23:59 мск 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.
В Московской области выбирают депутатов Госдумы и регионального парламента. По данным Мособлизбиркома, для жителей региона в течение трех дней открыты более 4 тыс. избирательных участков, 35 из них — в учреждениях сферы здравоохранения.
Петербург и СЗФО
В Санкт-Петербурге, где выбирают депутатов Госдумы и городского Законодательного собрания, открылись 1 940 «постоянных» избирательных участков. Временные участки организованы в местах временного пребывания избирателей, из них 44 — в медицинских стационарах, 55 — на судах, находящихся в плавании, семь — на полярных станциях (там голосуют только 19 сентября), а также на вокзалах, в аэропорту Пулково и в СИЗО. Принять участие в выборах в Санкт-Петербурге смогут более 3,8 млн избирателей. С 17 сентября в городе работают 16 международных экспертов, 12 экспертов по линии ОДКБ, а также представители СПЧ, сотрудники ВЦИОМ.
В Ленинградской области, где проходят выборы трех уровней: депутатов Госдумы, областного заксобрания и муниципальные во всех 18 районах, открылось 1 004 избирательных участка. Область закупила 600 кабин для голосования и планирует задействовать более 1,5 тыс. переносных ящиков для голосования, более 100 стационарных и почти 800 сейфов для хранения избирательных бюллетеней. Здесь будет задействовано более двух тысяч наблюдателей.
В регионах СЗФО состоятся выборы депутатов Госдумы, региональных парламентов и местных советов. В среднем здесь открыто около 600 избирательных участков в каждом субъекте РФ, больше всего в Вологодской области — 955, самое маленькое количество участков — 55 — в Ненецком автономном округе, самом малонаселенном регионе России, где зарегистрирован 33 971 избиратель. В самом западном регионе России — Калининградской области — 561 участок откроется в 09:00 мск из-за разницы во времени.
В Карелии будут голосовать и на острове Кижи, где свой выбор делают специалисты одноименного музея-заповедника, сотрудники МЧС и Росгвардии, обеспечивающие безопасность объекта ЮНЕСКО. А в Вологодском избиркоме на этих выборах отказались от традиционных участков на крупных производствах, поскольку трехдневное голосование позволит всем работникам выразить свою волю в свободное от работы время.
Мурманская область вошла в число регионов, где пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Свой голос с помощью портала «Госуслуги» смогут отдать 49 205 избирателей Заполярья.
Центральная Россия и Приволжье
В ЦФО выборы в Госдуму пройдут в 18 субъектах РФ, в трех областях — Тверской, Белгородской и Тульской, одновременно будут выбирать губернаторов. Также в Тверской области пройдут выборы депутатов заксобрания, в Курской и Тамбовской — областных дум, в Липецкой и Орловской — областных советов депутатов. В ряде регионов пройдут выборы в органы местного самоуправления.
В Тульской области откроют 60 именных избирательных площадок, посвященных известным личностям, историческим событиям и региональным брендам, например, «Тульский пряник», «Филимоновская игрушка», участки имени конструктора-оружейника Василия Грязева и писателя Льва Толстого. В поселке Епифань создан избирательный участок имени академика, вирусолога, основателя Российской академии медицинских наук (РАМН) Михаила Чумакова — уроженца этого населенного пункта, в дни голосования там будет работать выездной пункт вакцинации, а на участке развернута выставка о жизни академика.
В Рязанской области к местным ТИКам прикреплены два зарубежных участка — это участок № 8042 в Минске (Белоруссия) — и участок № 8126 в Нур-Султане (Казахстан), который из-за разницы часовых поясов откроется в 11:00 мск. Десять зарубежных участков приписаны к избирательным округам, образованным на территории Смоленской области. «У нас к избирательному округу № 175 относится территория Молдавии, там открыты избирательные участки и, соответственно, по другому одномандатному избирательному округу (№ 176 — прим. ТАСС) откроют на территории Израиля», — сообщили ТАСС в региональной избирательной комиссии.
В Татарстане, Нижегородской, Кировской, Пензенской областях, а также республиках Мордовия и Чувашия также открылись тысячи избирательных участков. В регионах активно используется электронное голосование, например, в Татарстане подано 16,9 тыс. заявлений об участии в нем, в Нижегородской области — более 84,5 тыс. заявлений. В последней планируется присутствие экспертов из США, Пакистана, Болгарии и стран СНГ. На некоторых участках протестируют новую технологию для слабовидящих — тифломаркеры. В Чувашии протоколы по итогам голосования участковые избирательные комиссии будут готовить в электронном виде, при этом применяется система QR-кодирования, чтобы обеспечить скорость введения этих протоколов в систему ГАС «Выборы».
Юг и Северный Кавказ
В ЮФО и СКФО избирательные участки открылись не только в стационарных помещениях для голосования, но и на территории аэропортов, где могут проголосовать туристы, а также в медицинских учреждениях. Так, в Крыму открыты 37 дополнительных участков в больницах, один — в аэропорту Симферополя.
Одновременно с выборами в Госдуму на Юге впервые выбирают членов совета федеральной территории Сириус, выделенной ранее из части города Сочи. Впервые на федеральной территории открыты шесть избирательных участков. В Сириусе сформировано три многомандатных избирательных округа, в каждом из них будет избрано по три члена Совета. На мандаты в новом органе местного самоуправления претендуют 16 кандидатов от партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, партии «Справедливая Россия», а также самовыдвиженцы.
В Ростовской области вместе с жителями региона голосуют жители Донецкой и Луганской народных республик, имеющих российское гражданство. Для их голосования определено около 50 участков, наибольшее количество избирателей из этих республик ждут на в городах Новошахтинск и Донецк (Ростовской области), расположенных вблизи пограничных пунктов пропуска. В Калмыкии, где открыто 235 избирательных участков, предусмотрели возможность голосования для животноводов, работающих в степи — сделать это они могут на участке близлежащего населенного пункта.
На Северном Кавказе во многих регионах одновременно с выборами в Госдуму проходят выборы в региональные и местные органы власти. Так, в Ставропольском крае выбирают депутатов краевой думы и представительных органов в пяти крупнейших муниципальных образованиях края — Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске, Кисловодске и Железноводске.
Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.