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09:51 (мск), источник: Известия

Избирательные участки открылись во всех регионах России

На территории Калининградской области в 8:00 (9:00 мск) открылись избирательные участки. Таким образом, голосование 17 сентября началось во всех регионах РФ.

Источник: РИА "Новости"

В Калининградской области открыт 561 участок для голосования.

В выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам № 97 и № 98 в области участвуют 18 кандидатов от 10 политических партий. Также в регионе будут выбирать депутатов Калининградской областной думы из 493 кандидатов. По одномандатным округам в выборах участвуют 119 кандидатов. Кроме того, в регионе пройдет голосование за депутатов окружных советов.

На 1 июля 2021 года численность избирателей в Калининградской области — 822 129 человек, уточнили в облизбиркоме.

К 7:00 мск избирательные участки уже заработали в субъектах Уральского федерального округа (УФО), в Пермском крае, Башкирии и Оренбургской области. Также работают временные участки, в том числе в больницах. Всего в перечисленных регионах организовано свыше 14,6 тыс. избирательных участков.

Ранее, 17 сентября, выборы в Госдуму стартовали во всех регионах Сибири. Голосование началось и в Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае и Приамурье. Также голосование началось в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области (ЕАО). Там смогут отдать свои голоса в общей сложности 2 523 147 избирателей. Ранее в этот день голосование за депутатов в Госдуму стартовало в Сахалинской и Магаданской областях, на Камчатке и Чукотке.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем для голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.

14 сентября глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о создании в стране тотальной системы видеонаблюдения за ходом голосования на выборах в Государственную думу. 96% избирательных участков охвачены камерами видеонаблюдения и иными видами видеорегистрации.

Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Справка
История Госдумы: как и почему появилась нижняя палата парламента РФ17-19 сентября 2021 года состоятся выборы в Государственную Думу. Это будет уже восьмой созыв высшего представительного и законодательного органа власти в России наряду с Советом Федерации.
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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