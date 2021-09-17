09:51 (мск), источник: Известия
Избирательные участки открылись во всех регионах России
На территории Калининградской области в 8:00 (9:00 мск) открылись избирательные участки. Таким образом, голосование 17 сентября началось во всех регионах РФ.
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В Калининградской области открыт 561 участок для голосования.
В выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам № 97 и № 98 в области участвуют 18 кандидатов от 10 политических партий. Также в регионе будут выбирать депутатов Калининградской областной думы из 493 кандидатов. По одномандатным округам в выборах участвуют 119 кандидатов. Кроме того, в регионе пройдет голосование за депутатов окружных советов.
На 1 июля 2021 года численность избирателей в Калининградской области — 822 129 человек, уточнили в облизбиркоме.
К 7:00 мск избирательные участки уже заработали в субъектах Уральского федерального округа (УФО), в Пермском крае, Башкирии и Оренбургской области. Также работают временные участки, в том числе в больницах. Всего в перечисленных регионах организовано свыше 14,6 тыс. избирательных участков.
Ранее, 17 сентября, выборы в Госдуму стартовали во всех регионах Сибири. Голосование началось и в Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае и Приамурье. Также голосование началось в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области (ЕАО). Там смогут отдать свои голоса в общей сложности 2 523 147 избирателей. Ранее в этот день голосование за депутатов в Госдуму стартовало в Сахалинской и Магаданской областях, на Камчатке и Чукотке.
14 сентября глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о создании в стране тотальной системы видеонаблюдения за ходом голосования на выборах в Государственную думу. 96% избирательных участков охвачены камерами видеонаблюдения и иными видами видеорегистрации.
Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.