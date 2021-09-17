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11:26 (мск), источник: Смотрим

Путин: вывод войск США из Афганистана — это бегство

Президент РФ Владимир Путин назвал вывод американских войск из Афганистана бегством. Такое заявление он сделал, выступая на саммите ШОС. По его словам, страны, входящие в организацию, должны выработать согласованную политику в связи с обострением обстановки в исламской республике.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США», — сказал президент РФ.

Российский лидер напомнил, что ряд стран, входящих в организацию, имеют общие границы с исламской республикой.

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«Все мы хорошо понимаем, что происходящее в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств-членов ШОС», — продолжил глава государства.

Путин принимает участие в саммите ШОС в режиме видеоконференции. На саммите выступил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что организация готова сотрудничать с ШОС в процессе стабилизации обстановки в Афганистане.

«Мы ждем с нетерпением работы со всеми вами по оказанию поддержки населению Афганистана», — сказал Гутерриш.

Президент США Джозеф Байден в мае объявил о выводе американских войск из Афганистана. После этого ситуация в стране обострилась: к власти там пришло радикальное движение «Талибан» (запрещено в России), президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. 31 августа из Афганистана эвакуировались последние американские военные.

Следите за развитием темы Ситуация в Афганистане
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