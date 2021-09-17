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12:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн

Президент России Владимир Путин проголосует на выборах в Госдуму с помощью электронного голосования, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. С 14 сентября Путин находится на самоизоляции после того, как в его окружении несколько человек заболели COVID-19.

Источник: Пресс-служба Президента России

16 сентября Кремль сообщил, что Владимир Путин зарегистрировался на электронное голосование. Во время сегодняшнего пресс-колла Песков подтвердил, что президент проголосует онлайн.

«Президент будет голосовать на электронном голосовании», — сообщил прессе-секретарь. Он добавил, что о дате, когда президент будет голосовать, объявят позднее. Дмитрий Песков уточнил, что президент чувствует себя хорошо. Он также добавил, что заболевших COVID-19 людей из окружения президента не уволят. По его словам, тяжелых случаев заболевания среди них нет.

Сам Владимир Путин рассказывал, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. В Кремле говорили, что «надо разобраться» в этой ситуации.

Выборы в Госдуму продлятся до 19 сентября. Формат дистанционного электронного голосования используется в Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.

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