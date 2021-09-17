Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн

16 сентября Кремль сообщил, что Владимир Путин зарегистрировался на электронное голосование. Во время сегодняшнего пресс-колла Песков подтвердил, что президент проголосует онлайн.
«Президент будет голосовать на электронном голосовании», — сообщил прессе-секретарь. Он добавил, что о дате, когда президент будет голосовать, объявят позднее. Дмитрий Песков уточнил, что президент чувствует себя хорошо. Он также добавил, что заболевших COVID-19 людей из окружения президента не уволят. По его словам, тяжелых случаев заболевания среди них нет.
Сам Владимир Путин рассказывал, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. В Кремле говорили, что «надо разобраться» в этой ситуации.
Выборы в Госдуму продлятся до 19 сентября. Формат дистанционного электронного голосования используется в Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.