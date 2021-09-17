Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 сентябряДень Конституции США, Неопалимая Купина и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
25Выбраны лучшие абстрактные снимки
13Крылатое выражение: лучшие фото птиц
14:48 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦИК: хакерские атаки на онлайн-голосование велись из США, Германии и Украины

На портал госуслуг во время дистанционного электронного голосования (ДЭГ) ведутся хакерские атаки из Германии, Китая, России, США и Украины, рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Минцифры заявило, что все DDoS-атаки отражены. Сегодня, 17 сентября, в России стартовало трехдневное голосование на выборах в Госдуму.

Источник: РИА "Новости"

Глава ЦИК рассказала, что атаки на сайт госуслуг «очень зашкаливают». «По странам (откуда осуществляются атаки.— “Ъ”) — США (50%), Германия (25%), Россия (10%), Китай (10%), Украина (5%)», — заявила Памфилова в информационном центре ЦИК. Элла Памфилова добавила, что «очень серьезные атаки» также ведутся на сайт vybory.gov.ru. «Если посмотреть распределение по странам — 50% атак из США, из Германии 25%, из Кореи 20%, из Китая 5%», — уточнила глава Центризбиркома.

Минцифры сообщило, что в Москве были зафиксированы две DDoS-атаки на ДЭГ. Первую мощностью в 40 гигабит осуществили в 10:36, ее целью был сайт vybory.gov.ru. По данным министерства, более 50% массовых запросов к сервисам были сгенерированы с IP-адресов, зарегистрированных в США, более 25% — с IP-адресов из Германии. Вторую DDoS-атаку провели в 10:45, она затронула портал госуслуг. Мощность атаки превысила 73 гигабита, более 50% запросов также осуществлялись с IP-адресов из США, 25% — с IP-адресов из Германии, около 5% — с Украины.

«Данные атаки были спланированы и организованы, что свидетельствует о намерении целенаправленно воспрепятствовать нормальной работе сервисов и попытке блокировать работу сервисов электронного голосования. При этом установленные на инфраструктуре электронного правительства средства обеспечения информационной безопасности успешно справились с технически подготовленными, узконаправленными DDoS-атаками», — говорится в пресс-релизе Минцифры.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве рассказал, что DDOS-атаки привели к задержке в работе сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием. В штабе уточнили, что из-за этого данные в сервисе обновляются с задержкой, но заверили, что на запись данных это не влияет. «Однако запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев… Все действия голосующих, записанные в блокчейн, также отображаются и на бумаге. Информация о них в зашифрованном виде печатается на специальных принтерах», — напомнил штаб в своем аккаунте в Telegram.

На DDOS-атаки на систему онлайн-голосования пожаловались с утра в общественной палате Москвы. Формат дистанционного электронного голосования используется в Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. Голосование на выборах в Госдуму продлится до 19 сентября.

Справка
Все, что нужно знать о выборах в Госдуму РФ17 сентября начнется голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва
 Как изменится ситуация на рынке ипотечного кредитования
Для чего власти хотят повысить налог на прибыль
Задержан подозреваемый в подрыве отдела полиции под Воронежем
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2022 году
Миллер рассказал о запасах газа в России
В Австралии беглец добровольно вернулся в тюрьму спустя 29 лет
Овечкину – 36. Какие рекорды ему осталось побить
Землетрясение в Китае уничтожило более 200 тонн водки
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Hi-Tech
Северная Корея запустила ракету прямо с поезда (видео) Посмотрите на это зрелище
Авто
Чего лишатся автомобили из-за дефицита чипов? Спрос растет, а производители не успевают обеспечить его предложением
Кино
Екатерина Вилкова и Лянка Грыу снялись в исторической саге Актрисы вместе появятся в «Русских горках»
Товары для дома
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
Дети
Дочь Шойгу родила ребенка от фитнес-блогера Имя девочки пока держится в секрете
Леди
40-летняя Жукова затмила Шейк и Шарапову на Met Gala (фото) В этом году наконец-то состоялся самый яркий модный гала-вечер
Дом
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
Маленькая квартира с кухней-гостиной и спальней (фото)
8 ошибок в дизайне спальни, которые мешают высыпаться
В Швеции построили одно из самых высоких деревянных зданий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь