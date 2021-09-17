ЦИК: хакерские атаки на онлайн-голосование велись из США, Германии и Украины

Глава ЦИК рассказала, что атаки на сайт госуслуг «очень зашкаливают». «По странам (откуда осуществляются атаки.— “Ъ”) — США (50%), Германия (25%), Россия (10%), Китай (10%), Украина (5%)», — заявила Памфилова в информационном центре ЦИК. Элла Памфилова добавила, что «очень серьезные атаки» также ведутся на сайт vybory.gov.ru. «Если посмотреть распределение по странам — 50% атак из США, из Германии 25%, из Кореи 20%, из Китая 5%», — уточнила глава Центризбиркома.
Минцифры сообщило, что в Москве были зафиксированы две DDoS-атаки на ДЭГ. Первую мощностью в 40 гигабит осуществили в 10:36, ее целью был сайт vybory.gov.ru. По данным министерства, более 50% массовых запросов к сервисам были сгенерированы с IP-адресов, зарегистрированных в США, более 25% — с IP-адресов из Германии. Вторую DDoS-атаку провели в 10:45, она затронула портал госуслуг. Мощность атаки превысила 73 гигабита, более 50% запросов также осуществлялись с IP-адресов из США, 25% — с IP-адресов из Германии, около 5% — с Украины.
«Данные атаки были спланированы и организованы, что свидетельствует о намерении целенаправленно воспрепятствовать нормальной работе сервисов и попытке блокировать работу сервисов электронного голосования. При этом установленные на инфраструктуре электронного правительства средства обеспечения информационной безопасности успешно справились с технически подготовленными, узконаправленными DDoS-атаками», — говорится в пресс-релизе Минцифры.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве рассказал, что DDOS-атаки привели к задержке в работе сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием. В штабе уточнили, что из-за этого данные в сервисе обновляются с задержкой, но заверили, что на запись данных это не влияет. «Однако запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев… Все действия голосующих, записанные в блокчейн, также отображаются и на бумаге. Информация о них в зашифрованном виде печатается на специальных принтерах», — напомнил штаб в своем аккаунте в Telegram.
На DDOS-атаки на систему онлайн-голосования пожаловались с утра в общественной палате Москвы. Формат дистанционного электронного голосования используется в Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. Голосование на выборах в Госдуму продлится до 19 сентября.