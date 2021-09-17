16:45 (мск), источник: ТАСС
Путин проголосовал онлайн
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах в онлайн-формате, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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«Путин проголосовал онлайн», — сказал представитель Кремля. Президент впервые голосует на выборах не на избирательном участке.
Во вторник глава государства сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении.
Проголосовать онлайн на выборах могут жители семи регионов, где проводится дистанционное электронное голосование. Зарегистрироваться на него можно было до 23:59 мск 13 сентября, для этого требовалась подтвержденная учетная запись на портале госуслуг или на mos.ru (для москвичей).