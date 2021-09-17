Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Фотограф из Калифорнии показал, как выглядит Луна вблизи Для этого ему потребовалось соединить вместе более тысячи снимков
Фоторепортажи
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
17Drone Photo Awards 2021
16:45 (мск), источник: ТАСС

Путин проголосовал онлайн

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах в онлайн-формате, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Путин проголосовал онлайн», — сказал представитель Кремля. Президент впервые голосует на выборах не на избирательном участке.

Во вторник глава государства сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении.

Проголосовать онлайн на выборах могут жители семи регионов, где проводится дистанционное электронное голосование. Зарегистрироваться на него можно было до 23:59 мск 13 сентября, для этого требовалась подтвержденная учетная запись на портале госуслуг или на mos.ru (для москвичей).

Справка
Все, что нужно знать о выборах в Госдуму РФ17 сентября началось голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
 Кто занимается распределением денег в российском бюджете
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2022 году
Задержан подозреваемый в подрыве отдела полиции под Воронежем
Набиуллина посоветовала банкам «не пилить сук, на котором сидят»
Советская шахматистка подала в суд на создателей «Хода королевы»
Ученые узнали, что соната Моцарта помогает в борьбе с эпилепсией
Землетрясение в Китае уничтожило более 200 тонн водки
Здоровье
Найден способ меньше есть на работе Ученые подробно описали, что нужно делать.
Hi-Tech
Северная Корея запустила ракету прямо с поезда (видео) Посмотрите на это зрелище
Авто
«Убийца Tesla» стал самым дальнобойным электромобилем в мире Американский седан смог проехать 837 километров без подзарядки
Кино
Екатерина Вилкова и Лянка Грыу снялись в исторической саге Актрисы вместе появятся в «Русских горках»
Товары для дома
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
Дети
Дочь Шойгу родила ребенка от фитнес-блогера Имя девочки пока держится в секрете
Леди
Стиль власти: как одеваются россиянки, участвующие в выборах Гардеробы женщин-политиков подобраны по строгим правилам
Дом
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
Маленькая квартира с кухней-гостиной и спальней (фото)
8 ошибок в дизайне спальни, которые мешают высыпаться
В Швеции построили одно из самых высоких деревянных зданий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь