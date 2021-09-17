18:02 (мск), источник: РБК
Партии сообщили о первых нарушениях на выборах
В партиях рассказали о жалобах в ЦИК в первый день голосования. В ЕР заявили, что нашли «жесткую новую технологию» по вбрасывании фейков о нарушениях на выборах.
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Партии, участвующие в выборах, и наблюдатели уже зафиксировали нарушения, который произошли на избирательных участках в первый день голосования, 17 сентября.
Федеральный штаб КПРФ подал 21 жалобу на нарушения в ЦИК, рассказал РБК первый заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин. Большая часть из них связана с тем, что урны для голосования находятся вне видимости камер на участках, также есть сообщения о подвозе избирателей и «каруселях», отметили в партии. По словам Афонина, с начала голосования штабы в регионах зафиксировали около ста нарушений, среди которых недопуск наблюдателей на участки и массовый характер надомного голосования.
В пресс-службе «Справедливой России» РБК сообщили, что в первые часы голосования было зафиксировано около 2 тыс. сообщений о нарушениях по всей стране. Большая часть нарушений связана с массовым приводом бюджетников на участки, утверждают в партии.
В Партии роста рассказали РБК о возможных нарушения в Томской области: бюджетников принуждали регистрироваться на ближайших к работе участках и голосовать до начала рабочего дня. Партия обратилась с жалобой в ЦИК.
Наблюдатели «Яблока» зафиксировали систематические нарушения в подмосковном Королеве, сообщили РБК в партии. Как минимум на двух участках камеры закрыты воздушными шариками, еще на нескольких как минимум одна урна для голосования находится вне обзора камер. Обращение отправлено в ЦИК.
Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил РБК, что мониторинговая система партии зафиксировала попытки создать недостоверные сообщения о нарушениях на выборах в Ленобласти. По его словам, в социльных сетях распространялись фейковые сообщения о нарушениях, скорость появления фейков достигала до 40 сообщений в минуту.
«Мы разобрались и выяснили, что это трюк, очень жесткая новая технология, использовать которую не могут отдельные люди. Речь идет о системных игроках. Кто этим занимается, мы сейчас выясняем», — сказал Перминов. Использование этой технологии направлено на то, чтобы дестабилизировать работу наблюдателей, которым приходится тратить время на проверку фейков, что отвлекает их от реальной работы, считает единоросс.
В основном он охарактеризовал ситуацию как спокойную.
В партии «Родина» сообщили РБК, что подали пять жалоб в избирком Ленинградской области. Нарушения членами партии, в частности, были зафиксированы на участке № 111 в Кудрово, где, по их данным, большое число избирателей голосует не по месту регистрации.
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что серьезных нарушений пока зафиксировано не было. «Все, что мы посмотрели с утра, промониторили, говорит о том, что [это] штатный режим, нормальный, — отметил он. — Я бы оценил его на четыре с большим плюсом. Есть несущественные замечания, мы их исправляем». Об отсутствии нарушений заявила и секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что система готова «дать бой» провокаторам на выборах. «Я даже не сомневаюсь, что с учетом того негатива, который каждый день льется на [наши] головы, наших коллег в регионах ждут возможные провокации, желание выбить комиссии из ритма работы», — отметила она.
По ее словам, уже сейчас «провокаторы» по «заранее написанным докладам» заявляют, что проходящие выборы будут «самыми грязными», и делят российские регионы на «чистые» и «грязные». «Но большие зарубежные деньги нужно отрабатывать, без стыда и совести», — заметила Памфилова.
«Самые радикальные, самые оппозиционные. Если они найдут какие-то нарушения, мы им только спасибо скажем. Ну, а провокаторам тоже будем бой давать», — заявила глава ЦИК.
Ранее секретарь ЦИК Наталья Бударина сообщила, что предвыборная агитационная кампания партий, участвующих в выборах в Госдуму, прошла без серьезных нарушений. «Партии действительно провели активнейшую агитационную кампанию. Слава богу, обошлось без каких-либо серьезных нарушений», — сказала она.
Владислав Гордеев, Елизавета Ламова, Наталья Галимова, Евгения Кузнецова