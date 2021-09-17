Первый день выборов. Главное

Явка на онлайн-голосовании в России составила не менее 40%, заявили днем в ЦИКе.
Количество проголосовавших онлайн в Москве достигло 1 млн, заявил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов в 17:28.
В ЦИКе заявили, что подтвердились 3 из 98 жалоб на принуждение к голосованию.
Президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин проголосовали онлайн.
Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов утром сообщил о небольших DDOS-атаках на систему онлайн-голосования. «Поскольку одновременно шли DDOS-атаки и большая очередь, время ожидания увеличилось до 5 минут… Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы проголосовать», — сказал он журналистам.
DDOS-атаки на инфраструктуру электронного голосования в пятницу утром осуществлялись с IP-адресов из США, Германии и Украины, заявили в ЦИКе.
В первые часы голосования сообщалось о сбоях на mos.ru из-за большого потока избирателей, ожидающих выдачу своего бюллетеня.