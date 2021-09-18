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00:13 (мск), источник: РБК

Франция отзовет послов из США и Австралии

Причиной стало создание нового альянса между США, Австралией и Великобританией в сфере безопасности и обороны в Индо-Тихоокеанском регионе. Из-за этого соглашения Австралия разорвала контракт с Францией на поставки подлодок.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отзовет в Париж для консультаций послов из США и Австралии. Об этом сообщает пресс-служа французского МИДа.

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Как отмечается, министр решил отозвать послов по просьбе президента страны Эмманюэля Макрона. Это решение оправдано исключительной серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США, подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

«Отказ от проекта подводных лодок океанского класса, который Австралия с Францией вели с 2016 года, и объявление о новом партнерстве с США с возможным будущим сотрудничеством в области военно-морских сил с субъядерными двигателями, — являются неприемлемым поведением для союзников и партнеров, последствия которых влияют на наше представление о наших альянсах, наших партнерствах и важности Индо-Тихоокеанского региона для Европы», — говорится в заявлении МИДа.

15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о начале тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, государства в течение следующих 18 месяцев будут работать вместе, «чтобы определить наилучший путь для достижения этой цели».

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Источники издания Politico среди чиновников США сообщали, что партнерство, получившее название AUKUS (Australia, United Kingdom, United States), направлено на противодействие Китаю в военно-технологической сфере.

Из-за этого соглашения австралийцы разорвали рекордный контракт на $66 млрд с Францией, который предусматривал поставки 12 подводных лодок Канберре. Этот шаг вызвал недовольства Парижа, Ле Дриан назвал его «ударом в спину».

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Париж был заранее проинформирован о новом партнерстве Вашингтона, Лондона и Канберры. Она также заверила, что AUKUS «не нацелено на какую-либо страну»: «Речь идет о продвижении стратегических интересов Соединенных Штатов, поддержании международного порядка, сохранении мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Создание нового альянса раскритиковал Китай. В Пекине посчитали, что сотрудничество между этими странами по атомным субмаринам серьезно подрывает стабильность в регионе.

Михаил Юшков

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