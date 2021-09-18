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04:45 (мск), источник: Аргументы и факты

США призвали Украину не зацикливаться на «Северном потоке — 2»

Старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн заявил, что Украине следует сосредоточиться не на проекте газопровода «Северный поток — 2», а на модернизации своей энергетики, передает РИА Новости.

Источник: AP 2021

В настоящее время Хохштейн находится с рабочим визитом в Киеве.

В ходе беседы с украинскими журналистами советник выразил мнение, что в настоящее время настал тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью.

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В связи с этим Хохштейн рекомендовал украинским властям смотреть не на «Северный поток — 2», а на будущее, в котором страна может оказаться изолирована от современных энергетических систем и энергетической экономики лишь потому, что не начала модернизировать энергетику.

По словам представителя Госдепа, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон также поднимался вопрос об увеличении производства атомной электроэнергии. По его мнению, это поможет усилить страну, создать новые рабочие места и перейти к использованию более чистой энергии.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев продолжит бороться против «Северного потока — 2» даже после начала поставок газа. Также он назвал СП-2 «политическим проектом России».

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