США призвали Украину не зацикливаться на «Северном потоке — 2»

В настоящее время Хохштейн находится с рабочим визитом в Киеве.
В ходе беседы с украинскими журналистами советник выразил мнение, что в настоящее время настал тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью.
В связи с этим Хохштейн рекомендовал украинским властям смотреть не на «Северный поток — 2», а на будущее, в котором страна может оказаться изолирована от современных энергетических систем и энергетической экономики лишь потому, что не начала модернизировать энергетику.
По словам представителя Госдепа, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон также поднимался вопрос об увеличении производства атомной электроэнергии. По его мнению, это поможет усилить страну, создать новые рабочие места и перейти к использованию более чистой энергии.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев продолжит бороться против «Северного потока — 2» даже после начала поставок газа. Также он назвал СП-2 «политическим проектом России».