В Пентагоне считают, что Россия может стать большей угрозой для США, чем Китай

«В ближайшие годы Россия с точки зрения безопасности может представлять для США и, конечно, для Европы основной вызов, с которым мы сталкиваемся в военной сфере. <…> Россия становится все более напористым противником, который по-прежнему полон решимости усиливать свое глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене, в том числе посредством попыток [посеять] разногласия [между странами] Запада», — утверждает Кол.
По мнению представителя Пентагона, «российское поведение — в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в киберсфере — является главным вызовом для США и их союзников». «Слишком часто Москва подрывает прозрачность и предсказуемость, использует военную силу для достижения своих целей <…>. США продолжают внимательно следить за военной активностью России на восточном фланге НАТО и в регионе Черного моря», — заявил Кол.
Как добавили в пресс-службе американского оборонного ведомства, США трезво смотрят на вызовы со стороны России. «Мы будем взаимодействовать с Россией с позиции коллективной силы. <…> ВС США в Европе по-прежнему сильны, готовы и гибки, они обеспечивают надежное и эффективное сдерживание. В НАТО мы работаем с союзниками и партнерами над обеспечением готовности ВС для усиления надежного боевого сдерживания во всем трансатлантическом сообществе», — считает Кол.