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08:29 (мск), источник: ТАСС

В Москве за сутки почти 1,3 млн человек проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 1,3 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве за первые сутки его проведения. Соответствующие данные опубликовали на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, передает корреспондент ТАСС.

Онлайн-голосование началось в пятницу в 08:00 мск на портале мэра и правительства Москвы и продлится до 20:00 мск 19 сентября. На 08:00 мск 18 сентября явка на выборы депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу составила 63,3%, выдано почти 1,28 млн бюллетеней; по федеральному избирательному округу явка также составила 63,3%, выдано более 1,28 млн бюллетеней.

Явка на довыборы депутатов Мосгордумы за первые сутки голосования превысила 61%, выдано более 47,7 тыс. бюллетеней; явка на выборы муниципальных депутатов района Щукино составила 58,3%, выдано более 9,1 тыс. бюллетеней.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.

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