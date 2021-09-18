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14:41 (мск), источник: Известия

Политолог предсказал расширение электронного голосования в России

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) очень логично для жителей мегаполисов и будет становиться шире. Об этом в беседе с телеканалом РЕН ТВ 18 сентября заявил политолог Виктор Потуремский.

Источник: Reuters

«Первое — давайте вспомним, что широкое распространение интернет-голосование получило в связи с пандемией коронавируса. Это, скажем так, способ голосования, обеспечивающий безопасность», — отметил он.

При этом, по словам политолога, история голосования в Сети началась еще раньше.

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Потуремский указал, что ДЭГ — это удобный способ для избирателей. Высокий интерес к электронному голосованию обусловлен тем, что ранее традиционное однодневное голосование конкурировало с отдыхом, поездкой за город, присмотром за детьми, добавил он.

Также Потуремский подчеркнул, что госуслуги — продвинутый интернет-продукт с очень высокой степенью защиты. Он исключает возможности человеческого фактора, угроз в нем нет.

17 сентября голосование прошло во всех регионах России. В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке.

В тот же день в электронном формате проголосовали президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также министр просвещения Сергей Кравцов, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко.

Возможность электронного голосования предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

В российской столице 18 сентября начался второй день трехдневного голосования. Дистанционное электронное голосование идет беспрерывно, за минувшую ночь проголосовали почти 100 тыс. москвичей.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном, формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке.

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