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16:38 (мск), источник: Известия

Памфилова озвучила явку на выборах в Госдуму по России

Явка на выборах в Госдуму по России на 15:00 мск превысила 25%. Об этом сообщила в субботу, 18 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Источник: РИА "Новости"

«Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 15:00 по Москве составила 25,64%», — сказала Памфилова в информцентре ЦИК.

Она отметила, что в этой цифре не учитывается дистанционное электронное голосование. При этом председатель Центризбиркома добавила, что наиболее высокая явка, которая составляет около 50%, наблюдается в Кемеровской области, Республике Тыва, Карачаево-Черкесии. Тогда как самая низкая явка пока в Санкт-Петербурге, Хакасии и Ленинградской области — около 15%.

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Ранее в этот день глава штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов заявил, что более 1,5 млн человек в Москве уже проголосовали на выборах в Госдуму онлайн.

Председатель координационного совета при Общественной палате (ОП) по контролю за выборами Максим Григорьев 18 сентября отметил, что голосование идет активно и подготовлено на высоком уровне. По его словам, те вопросы, которые возникают на избирательных участках, незамедлительно решаются.

Вместе с тем за прошлый день участниками электронного голосования на выборах в Государственную думу в Москве стали более 1,3 млн человек. В электронном формате проголосовали президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также министр просвещения Сергей Кравцов, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской области, а также Севастополя.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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