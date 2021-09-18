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17:56 (мск), источник: Lenta.Ru

МВД Украины раскрыло планы учений на границе с Россией

Министерство внутренних дел (МВД) и Служба безопасности Украины (СБУ) провели совместные учения в Черниговской и Сумской областях, на границе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Источник: AP 2021

В ведомстве раскрыли планы маневров. В ходе учений СБУ и МВД тренировались нейтрализовывать диверсионно-разведывательные группы. По замыслу противник планировал осуществить террористические акты в приграничных районах области у международного пункта пропуска «Сеньковка», чтобы «дестабилизировать общественно-политическую обстановку». В ведомстве также рассказали об успешном завершении операции.

Ранее Украина подготовилась к военным учениям с НАТО «Объединенные усилия-2021» и усилила систему противовоздушной обороны (ПВО) на северном направлении. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, маневры станут симметричным ответом на учения России и Белоруссии «Запад-2021».

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