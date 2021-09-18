Франция указала на кризис в отношениях с США из-за контракта по подлодкам

Он указал, что сейчас между сторонами наблюдается кризис, силу которого отражает отзыв французского посла из США — такое решение Париж принял впервые, подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Ле Дриан также опроверг утверждения о предварительном обсуждении с США их планов по подлодкам.
Франция отозвала для консультаций своих послов в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам в пользу сотрудничества с Вашингтоном. Ле Дриан тогда подчеркнул, что решение французских властей объясняется «особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США».
В этот же день представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн заявила, что Белый дом понимает решение Франции вызвать для консультаций своего посла из Вашингтона и продолжает находиться в тесном контакте с Парижем.
Австралия, Соединенные Штаты и Великобритания 15 сентября объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS. В течение следующих полутора лет все три страны будут работать над передачей Австралии технологии, в частности, атомных подводных лодках.
Таким образом, договор между Канберрой и Парижем на поставку субмарин суммой $66 млрд был сорван.