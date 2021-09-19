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01:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Латинскую Америку захотели объединить по принципу Евросоюза

Президент Эквадора Гильермо Лассо предложил выстраивать интеграционные процессы между странами Латинской Америки и Карибского бассейна по принципу Европейского союза. С таким заявлением он выступил на открытии саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

По его словам, прежде всего необходимо развивать экономическую интеграцию, и лишь затем политическую, поскольку тогда страны региона будут иметь общий рынок, позволяющий «наращивать богатства» и привлекать внимание всего мира. Кроме того, эквадорский лидер призвал глав латиноамериканских стран отказаться от идеологических разногласий и выстраивать отношения на прагматической основе.

Лассо уверен, что именно такой подход позволил его республике добиться успехов в вакцинации от коронавируса, благодаря «спешному сотрудничеству с Китаем, Россией, США и отдельными странами Евросоюза».

В июле с подобным призывом выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он отметил, что старая модель отношений всех американских стран уже исчерпана, у нее нет будущего. При этом Лопес Обрадор сообщил, что государства Латинской Америки должны объединиться в подобие Европейского союза, но привязанное к их истории, реальности и идентичности.

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