СМИ: детали AUKUS согласовали на саммите G7 за спиной у Макрона

Как выяснили журналисты, сделка была заключена при участии бывшего министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба, хотя его предупреждали, что «это может навредить отношениям с Китаем и Францией».
Издание отмечает, что документы, связанные с AUKUS, британское правительство пометило грифом «совершенно секретно».
Ранее стало известно, что Франция не будет отзывать посла из Великобритании после разрыва контракта на поставку французских подлодок в Австралию.
До этого МИД Пятой республики отозвал послов из США и Австралии.
Газета La Tribune сообщила 16 сентября, что австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок из-а вступления в AUKUS. Австралия заключила с французской компанией Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.