Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Один в поле не болен: опубликован словарь ковидных антипословиц Их собирали в СМИ и блогах
Фоторепортажи
11Самые крупные наводнения в истории России
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
06:09 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: детали AUKUS согласовали на саммите G7 за спиной у Макрона

Аспекты создания военного альянса AUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия, были согласованы на прошедшем в июне саммите «Большой семерки» — без ведома президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает британская газета The Sunday Telegraph.

Источник: Reuters

Как выяснили журналисты, сделка была заключена при участии бывшего министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба, хотя его предупреждали, что «это может навредить отношениям с Китаем и Францией».

Новость
В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии

Издание отмечает, что документы, связанные с AUKUS, британское правительство пометило грифом «совершенно секретно».

Ранее стало известно, что Франция не будет отзывать посла из Великобритании после разрыва контракта на поставку французских подлодок в Австралию.

До этого МИД Пятой республики отозвал послов из США и Австралии.

Газета La Tribune сообщила 16 сентября, что австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок из-а вступления в AUKUS. Австралия заключила с французской компанией Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.

Дмитрий Малов

 Кабмин утвердил даты новогодних и майских праздников в 2022 году
Стало известно, куда россияне стали чаще летать осенью
Российским пенсионерам рассказали о новых выплатах в октябре
Эксперт рассказал, когда в РФ будет спад заболеваемости COVID
Ученые: мутировавший COVID быстрее распространяется по воздуху
Назван важный фактор для потери лишнего веса
В Нью-Йорке бульдозеры раздавили десятки мотоциклов (видео)
Фанаты выбежали на поле ради драки в матче чемпионата Франции
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Как прочитать удаленные сообщения WhatsApp Простой способ раскрыть все тайны вашего собеседника
Горячие темы на Авто
ПЯТНИЦА, день первый 321
Ну что , пионеры и пенсионеры . Готовы выбрать кому на Руси будет жить хорошо? 156
Pajero 3-дверный 115
Лениво. Ни о чем. Точнее обо всем. 88
Кино
Екатерина Вилкова и Лянка Грыу снялись в исторической саге Актрисы вместе появятся в «Русских горках»
Товары для дома
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
Gnezdo.ru
Зеленский решил судьбу Крыма
Онлайн помощник: знает ответы, имеет чувство юмора
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Леди
Стиль власти: как одеваются россиянки, участвующие в выборах Гардеробы женщин-политиков подобраны по строгим правилам
Дом
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
Маленькая квартира с кухней-гостиной и спальней (фото)
8 ошибок в дизайне спальни, которые мешают высыпаться
В Швеции построили одно из самых высоких деревянных зданий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь