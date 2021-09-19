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11:31 (мск), источник: ТАСС

Явка на выборах в Госдуму по всей России составила 35,69% на 10:00 мск 19 сентября

Максимальная явка наблюдается в Туве, Кабардино-Балкарии и Чечне.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Общая явка на выборах в Госдуму по состоянию на 10:00 мск воскресенья составила 35,69%. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье.

«Явка составляет 35,69%».

Как отметила Памфилова, максимальная явка на выборах в Госдуму наблюдается в Чечне, Кабардино-Балкарии и Туве, минимальная — в Санкт-Петербурге, Ярославской и Владимирской областях.

«Минимальная явка — 20,69% — Санкт-Петербург, Ярославская область — 21,7%, Владимирская область — 21,97%. Максимальная явка в Туве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чеченской республике — 76,15%», — сказала она.

Памфилова уточнила, что данные по Ярославской области пока не учитывают дистанционного электронного голосования.

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Источник трансляции: ТАСС
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