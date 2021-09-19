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13:45 (мск), источник: РБК

Памфилова за «вбросы» уволила председателя ТИК Ставропольского края

Всего было зафиксировано восемь случаев вброса в шести субъектах России. Памфилова также освободила от должностей троих председателей участковых комиссий в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях.

Источник: РИА "Новости"

Глава Центризбиркома Элла Памфилова приняла решение об увольнении председателя ТИК в Ставропольском крае после выявленных нарушений на одном из участков. Об этом она сообщила в ходе выступления в Информационном центре Центризбиркома.

Так, главе ЦИК продемонстрировали видеозапись из избирательного участка № 10/85 города Пятигорск по улице Кочубея д. 21, на которой зафиксирован факт вброса бюллетеней в один из запечатанных комиссией сейфов.

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«Уволить председателя, передать дела в правоохранительные органы. Мы будем тщательно за этим следить», — заявила она.

Кроме этого, Памфилова сообщила об освобождении от должностей троих председателей участковых комиссий, где ранее также зафиксировали вбросы бюллетеней. «В республике Адыгея, Брянской, Кемеровской областях освобождены уже от должности председатели участковых комиссий, на которых случились факты вброса», — уточнила она.

По словам главы ЦИК, всего было зафиксировано восемь случаев вброса бюллетеней в шести субъектах России: Республике Адыгея, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Она также уточнила, что на всех участках с нарушениями бюллетени признаны недействительными, к проверкам привлечены правоохранители.

Ранее Памфилова заявила, что вбросами на текущих выборах пытаются назвать «элементарное голосование» людей, которые в некоторых регионах получают до девяти бюллетеней за раз. По ее словам, накануне она сама попыталась вложить в ящик четыре бюллетеня и это «не сразу получилось». Глава ЦИК также предложила журналистам, которые присутствовали в информцентре, попытаться опустить в установленный там ящик одновременно несколько бюллетеней. Сделать это удалось не сразу, и Памфилова прокомментировала: «Это что, вброс? А это расценивалось как вброс».

Выборы в Государственную думу VIII созыва проходят три дня — с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК уточняла, что на утро 19 сентября явка составила 35,69%. При этом минимальное число проголосовавших зафиксировали в Санкт-Петербурге (20,69%), максимальное — в Чеченской Республике (76,15%).

Также в семи регионах России, включая Москву, Севастополь, Нижегородскую, Курскую, Ярославскую, Мурманскую и Ростовскую области у граждан имеется возможность проголосовать онлайн. Явка на онлайн-выборы в столице уже превысила 90%, всего для участия в электронном голосовании зарегистрировались более 2 млн человек.

18 сентября руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов говорил об отсутствии жалоб на онлайн-голосование в столице. «У нас практически нет жалоб на электронное голосование», — сказал он.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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