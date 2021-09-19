Явка на выборах в Госдуму по России превысила 40%

«Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Ход голосования — 40,49%», — отметили в ЦИК.
Ранее в этот день глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что лидерами по числу проголосовавших на выборах в Госдуму РФ избирателей стали Чечня, Кабардино-Балкария и Тыва. Самая низкая явка наблюдается в Санкт-Петербурге, Хакасии и Калининградской области.
Также в воскресенье общая явка по Москве на 10:00 воскресенья составила 36,37%, что превзошло показатели 2016 года, рассказал глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. При этом из данных на сайте по наблюдению за электронным голосованием следует, что явка на него в Москве достигла 19 сентября 90%.
Накануне депутат ландтага федеральной земли Гамбург от партии «Альтернатива для Германии», международный эксперт на российских выборах Ольга Петерзен в беседе с «Известиями» назвала хорошей идеей дистанционное голосование, которое используется в том числе в России на выборах в Госдуму. Она оценила проведение трехдневного голосования в РФ, подметив, что у этого формата свои плюсы.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования выбираются главы девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.