Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: открытие первой международной железной дорогиДень рождения смайлика, первый в истории конкурс красоты, открытие первой международной железной дороги и другие события этого дня
Фоторепортажи
11Самые крупные наводнения в истории России
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
15:17 (мск), источник: Известия

Явка на выборах в Госдуму по России превысила 40%

Явка на выборах в Госдуму по России составила 40,49%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по состоянию на 14:00 мск на воскресенье, 19 сентября.

Источник: РИА "Новости"

«Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Ход голосования — 40,49%», — отметили в ЦИК.

Ранее в этот день глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что лидерами по числу проголосовавших на выборах в Госдуму РФ избирателей стали Чечня, Кабардино-Балкария и Тыва. Самая низкая явка наблюдается в Санкт-Петербурге, Хакасии и Калининградской области.

Читайте также
Тест: Что вы знаете об электронном голосовании?

Также в воскресенье общая явка по Москве на 10:00 воскресенья составила 36,37%, что превзошло показатели 2016 года, рассказал глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. При этом из данных на сайте по наблюдению за электронным голосованием следует, что явка на него в Москве достигла 19 сентября 90%.

Накануне депутат ландтага федеральной земли Гамбург от партии «Альтернатива для Германии», международный эксперт на российских выборах Ольга Петерзен в беседе с «Известиями» назвала хорошей идеей дистанционное голосование, которое используется в том числе в России на выборах в Госдуму. Она оценила проведение трехдневного голосования в РФ, подметив, что у этого формата свои плюсы.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования выбираются главы девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
 От Кремля до кухни: грани Нетребко, космос Спивакова, война Чадова
Крымская тайна: какие жертвы приносили богам древние тавры
Памфилова уволила председателя ТИК в Ставропольском крае
Российским пенсионерам рассказали о новых выплатах в октябре
Песков выиграл 10 тыс. баллов в розыгрыше «Миллион призов»
Первых Мисс Мира в истории показали на фото
Эксперт рассказал, когда в РФ будет спад заболеваемости COVID
Валерий Карпин признал, что у него есть личный конфликт с Дзюбой
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Hi-Tech
Упаковка iPhone 13 удивила пользователей (фото) Теперь это станет обычной практикой
Авто
Фото: 10 самых популярных автомобилей в интернете Какие модели последнее время чаще обсуждают в социальных сетях? Компания Zutobi провела исследование и составила рейтинг на основе упоминаний машин в Twitter, Instagram и Reddit
Кино
Екатерина Вилкова и Лянка Грыу снялись в исторической саге Актрисы вместе появятся в «Русских горках»
Товары для дома
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
Дети
Московский ЗАГС назвал самые популярные имена новорожденных Некоторые имена из нподборки оставались популярными на протяжении ндесятилетий
Леди
Стиль власти: как одеваются россиянки, участвующие в выборах Гардеробы женщин-политиков подобраны по строгим правилам
Дом
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
Маленькая квартира с кухней-гостиной и спальней (фото)
8 ошибок в дизайне спальни, которые мешают высыпаться
В Швеции построили одно из самых высоких деревянных зданий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь