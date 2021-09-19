21:15 (мск), источник: РБК
ЦИК опубликовал первые результаты выборов в Госдуму
После обработки 8,9% протоколов на выборах в Государственную думу «Единая Россия» набрала 38,57% голосов, следует из данных ЦИК на 21:05 мск, передает корреспондент РБК.
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Всего пятипроцентный барьер на данный момент проходят:
Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что в регионах Дальнего Востока большая часть голосов уже подсчитана. «Однако окончательные выводы можно будет сделать только после обработки всех бюллетеней», — добавила глава ЦИК.
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