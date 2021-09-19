ЦИК представила результаты электронного голосования в регионах

Результаты дистанционного голосования по федеральному списку (без данных по Москве):
Кроме Москвы, дистанционно проголосовать на выборах в 2021 году могли жители Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.
В Москве к 20:00 из записавшихся на электронное голосование воспользовались этой возможностью 96,5%, это рекордная явка за все время существования сервиса. Также более 90% из записавшихся проголосовали в Ростовской области (92%), Мурманской области (93%), Нижегородской области (91,7%).
В Москве в первый день выборов некоторые пользователи пожаловались на сбои в работе сайта mos.ru при попытке проголосовать дистанционно. Мосгоризбирком пояснил, что система вынуждена была ввести механизм очереди из-за большого наплыва желающих. Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов пояснил, что сайт получал около 47 тыс. запросов в минуту.
Помимо этого, на систему электронного голосования в пятницу и субботу были совершены DDos-атаки. В том числе были совершены попытки сканирования на уязвимости. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, атаки на инфраструктуру электронного голосования шли в том числе из США, Германии и Кореи.