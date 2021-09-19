Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Фотограф из Калифорнии показал, как выглядит Луна вблизи Для этого ему потребовалось соединить вместе более тысячи снимков
Фоторепортажи
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
8Взрыв газа в Ногинске
23:25 (мск), источник: РБК

ЦИК представила результаты электронного голосования в регионах

По результатам электронного голосования в шести регионах России (без учета Москвы) пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму преодолели пять партий: «Единая», КПРФ, «Справедливая Россия — за правду», ЛДПР и «Новые люди». Такие данные привел зампред ЦИК Николай Булаев, передает корреспондент РБК.

28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Результаты дистанционного голосования по федеральному списку (без данных по Москве):

  • «Единая Россия» — 54,25%
  • КПРФ — 11,65%
  • «Справедливая Россия — За правду» — 8,25%
  • ЛДПР — 7,86%
  • Новые люди — 7,66%
  • Партия пенсионеров — 2,45%
  • «Зеленые» — 1,8%
  • «Коммунисты России» — 1,26%
  • «Зеленая альтернатива» −1,3%
  • «Родина» — 1,06%
  • РПСС — 0,82%
  • Партия роста — 0,71%
  • «Гражданская платформа» — 0,17%

Кроме Москвы, дистанционно проголосовать на выборах в 2021 году могли жители Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.

В Москве к 20:00 из записавшихся на электронное голосование воспользовались этой возможностью 96,5%, это рекордная явка за все время существования сервиса. Также более 90% из записавшихся проголосовали в Ростовской области (92%), Мурманской области (93%), Нижегородской области (91,7%).

Читайте также
Половина проголосовавших на выборах москвичей сделала это онлайн

В Москве в первый день выборов некоторые пользователи пожаловались на сбои в работе сайта mos.ru при попытке проголосовать дистанционно. Мосгоризбирком пояснил, что система вынуждена была ввести механизм очереди из-за большого наплыва желающих. Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов пояснил, что сайт получал около 47 тыс. запросов в минуту.

Помимо этого, на систему электронного голосования в пятницу и субботу были совершены DDos-атаки. В том числе были совершены попытки сканирования на уязвимости. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, атаки на инфраструктуру электронного голосования шли в том числе из США, Германии и Кореи.

Следить за результатами выборов в режиме реального времени вы можете в нашем специальном разделе «Выборы-2021».

Во время загрузки произошла ошибка.
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
 Как прошел новый суд над Михаилом Ефремовым
Путин сообщил, что должен уйти на самоизоляцию из-за COVID
В Совфеде оценили идею Памфиловой о каникулах на время выборов
Главой департамента судейства РФС будет иностранец
Премьер Испании отправится на Канары из-за извержения вулкана
СМИ: у певицы Азизы обнаружили миллионный долг после свадьбы
Первых Мисс Мира в истории показали на фото
Названа страна, которая выполняет обязательства по климату
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Упаковка iPhone 13 удивила пользователей (фото) Теперь это станет обычной практикой
Горячие темы на Авто
ПЯТНИЦА, день первый 322
Сходил 239
Выборы, выборы... 184
Ну что , пионеры и пенсионеры . Готовы выбрать кому на Руси будет жить хорошо? 156
Кино
Екатерина Вилкова и Лянка Грыу снялись в исторической саге Актрисы вместе появятся в «Русских горках»
Товары для дома
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
Gnezdo.ru
Его песни пел весь СССР, а потом он стал не нужен
5 красивых сыновей российских актрис. Смотрите
Звезды, которые были женами одного мужчины: 5 пар
4 популярных актера, которые увели жену у друга
Леди
40-летняя Жукова затмила Шейк и Шарапову на Met Gala (фото) В этом году наконец-то состоялся самый яркий модный гала-вечер
Дом
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
Маленькая квартира с кухней-гостиной и спальней (фото)
8 ошибок в дизайне спальни, которые мешают высыпаться
В Швеции построили одно из самых высоких деревянных зданий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь