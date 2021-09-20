ФРГ после выборов может пересмотреть договоренности по «Северному потоку — 2»

«Да, если к власти придет партия “Зеленых”, возникнут трудности с поставками природного газа, будет пересмотр некоторых соглашений. Но даже если “Зеленые” не окажутся во главе коалиции, все равно вслед за формированием нового правительства последует пересмотр энергетической политики ФРГ в рамках новой зеленой парадигмы», — отметил политик.
Он признал, что газопровод СП-2 уже построен, ФРГ уже может покупать газ у России.
«Но если “Зеленые” придут к власти, по крайней мере, ФРГ станет сложнее вести переговоры с Москвой в сфере энергетики, поскольку партия “Зеленых” не имеет достаточной компетенции в России. “Зеленые” политики не налаживали связи с РФ в последние годы, и это также может повлиять на курс нового правительства, если они придут к власти», — пояснил Урс Ункауф.
Он также выразил надежду, что пуск российского газа не только в Германию, но и в другие страны Европы создаст новые связи для «обеспечения устойчивости наших взаимоотношений».