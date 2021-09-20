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04:20 (мск), источник: Известия

ФРГ после выборов может пересмотреть договоренности по «Северному потоку — 2»

Новое правительство Германии может начать пересмотр конкретных договоренностей с РФ по «Северному потоку — 2». Об этом в интервью «Известиям» заявил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф.

Источник: РИА "Новости"

«Да, если к власти придет партия “Зеленых”, возникнут трудности с поставками природного газа, будет пересмотр некоторых соглашений. Но даже если “Зеленые” не окажутся во главе коалиции, все равно вслед за формированием нового правительства последует пересмотр энергетической политики ФРГ в рамках новой зеленой парадигмы», — отметил политик.

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Он признал, что газопровод СП-2 уже построен, ФРГ уже может покупать газ у России.

«Но если “Зеленые” придут к власти, по крайней мере, ФРГ станет сложнее вести переговоры с Москвой в сфере энергетики, поскольку партия “Зеленых” не имеет достаточной компетенции в России. “Зеленые” политики не налаживали связи с РФ в последние годы, и это также может повлиять на курс нового правительства, если они придут к власти», — пояснил Урс Ункауф.

Он также выразил надежду, что пуск российского газа не только в Германию, но и в другие страны Европы создаст новые связи для «обеспечения устойчивости наших взаимоотношений».

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