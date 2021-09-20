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06:41 (мск), источник: РБК

Все действующие главы регионов вышли в лидеры на выборах

Все действующие губернаторы и главы регионов России, участвовавшие в выборах, лидируют в своих субъектах.

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Так, в Хабаровской крае врио губернатора Михаил Дегтярев, выдвиженец от ЛДПР, получил 56,81% (после обработки 99,7% голосов), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя краевого избиркома. Кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Марина Ким, которая считалась основным конкурентом Дегтярева, получила 25,39%. Для победы кандидат в губернаторы должен набрать не менее 50% плюс один голос.

В Белгородской области действующий врио губернатора Вячеслав Гладков («Единая Россия») после обработки 94,5% протоколов набрал 78,95% голосов, передает ТАСС со ссылкой на областной избирком.

На второе место вышел первый секретарь комитета Белгородского городского отделения КПРФ Кирилл Скачко (9,91% голосов), за ним идет директор ЗАО «Аспектцентр» Юрий Осетров («Справедливая Россия — За правду», 3,74% голосов).

Более 90% бюллетеней также подсчитали в Туве. Там побеждает действующий врио Владислав Ховалыг («Единая Россия»), его результат — 88,89%, сообщает «РИА Новости». С большим отрывом за Ховалыгом идет кандидат от КПРФ Чойгана Седен-оол, она набирает 3,39% голосов.

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В Пензенской области успели обработать 64,8% протоколов и по этим данным побеждает врио губернатора единоросс Олег Мельниченко (72,74%). Остальные кандидаты набрали значительно меньше голосов: Олег Шаляпин от КПРФ — 11,96%, Алексей Шпагин от «Справедливой России» — 5,75%, Александр Васильев из ЛДПР набрал 5,63% голосов.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) также занимает в регионе лидирующую позицию — у него 82,69% (по результатам подсчета 50% голосов), сказал «Интерфаксу» председатель областной избирательной комиссии Юрий Андриенко. Остальные кандидаты набрали около 5%, отметил он.

Кроме того, действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин обошел конкурентов с 82,28% голосов (по результатам подсчета 10,47% протоколов). На втором месте кандидат от КПРФ Владимир Исаков с 10,01%.

В Тверской области посчитано 67,15% голосов, из них 53,69% пришлось на губернатора Игоря Руденю («Единая Россия»), сообщает ТАСС со ссылкой на данных областного избиркома. Он обогнал кандидата от КПРФ Людмилу Воробьеву, у нее 19,89%.

В Чечне успели обработать 12,33% протоколов, лидер — действующий глава республики Рамзан Кадыров («Единая Россия»), пишет «РИА Новости». Пока он набрал 99,61%.

Следить за результатами выборов в режиме реального времени вы можете в нашем специальном разделе «Выборы-2021».

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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