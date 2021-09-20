08:42 (мск), источник: Forbes
ЦИК сообщила результаты подсчета 75% голосов на выборах в Госдуму
Центральная избирательная комиссия завершила подсчет больше трех четвертей голосов, следует из онлайн-трансляции результатов на сайте комиссии.
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По состоянию на 8:25 мск было обработано 75,2% бюллетеней на выборах по федеральному округу, положение партий было таким:
Эти пять партий по состоянию на 8:25 мск преодолевали барьер в 5% голосов, необходимый для прохода в Госдуму.
Больше 1% голосов набирали также «Партия пенсионеров» (2,56%), «Коммунисты России» (1,34%) и «Яблоко» (1,08%).
По одномандатным округам лидировала «Единая Россия», которой отходили 195 мест (86,67%). На втором месте по одномандатным округам КПРФ (15 мест, 6,67%), на третьем — «Справедливая Россия — За правду» (7 мест, 3,12%). По одному мандату набирали ЛДПР, «Яблоко», «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа», а также три самовыдвиженца, следует из данных ЦИК. По одномандатным округам к 8:25 мск обработали 75,47% голосов.
Явка на 18:00 мск 19 сентября составляла 45,15% без учета дистанционного голосования, сообщила накануне вечером на пресс-конференции председатель ЦИК Элла Памфилова, трансляция доступна на YouTube-канале RT. Памфилова отмечала, что итоговая явка на основе полученных бюллетеней станет известна утром 20 сентября после обработки всех голосов.