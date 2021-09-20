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09:38 (мск), источник: Известия

Турчак объявил о получении «Единой Россией» конституционного большинства в ГД

По итогам прошедших выборов «Единая Россия» получила в Госдуме конституционное большинство. Об этом в понедельник, 20 сентября, заявил в ходе брифинга секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что, по предварительным данным, представителям политической силы достанется 315 мандатов в нижней палате парламента — 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам.

«Безусловно, голосования еще подсчитываются, но по состоянию на 8 утра по спискам ЕР набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», — сказал он. При этом конституционное большинство формируется при получении партией более 300 мандатов.

Состав фракции, по словам Турчака, обновится более чем на половину.

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Генсек ЕР также подчеркнул, что голосование проходило в конкурентной и честной борьбе.

В 2021 году выборы в Госдуму были впервые проведены в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Проголосовать можно было как в онлайн-формате, так и придя на участок лично. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Следить за результатами выборов в режиме реального времени вы можете в нашем специальном разделе «Выборы-2021».

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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