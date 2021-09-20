Маск высмеял Байдена за отсутствие реакции на успешный полет SpaceX

Основатель SpaceX Илон Маск высмеял президента США Джо Байдена, не приславшего поздравлений в связи с успешным завершением полета в космос первого полностью гражданского экипажа. «Он все еще спит», — написал миллиардер в Twitter, отвечая на вопрос одного подписчиков. Тот удивился, что глава Белого дома отказался признать достижение «четырех новых американских астронавтов», которые в ходе полета помогли собрать миллионы долларов пожертвований для детской исследовательской больницы St. Jude в Мемфисе. «Какова ваша теория, почему это так?», — спросил он.
19 сентября первый полностью гражданский экипаж SpaceX успешно вернулся на Землю после трех дней в космосе — капсула Resilience корабля Crew Dragon, созданного космической компанией Илона Маска, приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды в 02:07 мск. Команду космических туристов возглавлял основатель и глава платежной компании Shift4 Payments миллиардер Джаред Айзекман. Он оплатил полет для себя и еще трех попутчиков: ветерана ВВС США Криса Земброски, ученого-геолога Шиан Проктор и ассистентки врача Хейли Арсено.
Одной из основных целей полета был сбор $200 млн для больницы St. Jude. К 18 сентября было собрано $160,2 млн, отмечает телеканал CNBC. После успешного завершения полета Маск пообещал лично добавить еще $50 млн, в результате чего общая сумма пожертвований больнице достигла $210 млн.
С успехом Маска поздравили высокопоставленные представители NASA, конкуренты SpaceX, в том числе Boeing, Lockheed Martin и Blue Origin, а также его соперник в частном освоении космоса миллиардер Джефф Безос, но не Белый дом.
Телеканал отмечает, что совсем недавно Маск заявлял, что «предпочел бы не вмешиваться в политику». Но его последняя шутка о «спящем Байдене» очень напоминает насмешки экс-президента США Дональда Трампа в адрес действующего главы Белого дома. Еще во время предвыборной кампании Трамп часто называл своего соперника на выборах «сонным Джо». А перед июньской встречей Байдена с президентом России Владимиром Путиным, пожелал главе Белого дома «удачи в общении». «Не засыпайте во время встречи и передайте ему, пожалуйста, мои самые теплые пожелания», — написал Трамп.
CNBC напоминает, что SpaceX обычно поддерживает хорошие отношения с федеральным правительством. Компания, например, выиграла контракт на постройку следующего лунного посадочного модуля NASA, опередив в том числе Blue Origin Джеффа Безоса. Но недавно Маск критически высказался по поводу инициативы администрации Байдена доплачивать $4500 долларов покупателям электромобилей, собранным работниками профсоюзов внутри США. «Не очевидно, как это поможет американским налогоплательщикам», — написал в Twitter по этому поводу Маск.