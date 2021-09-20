11:41 (мск), источник: РБК
После подсчета 90% голосов «Единая Россия» упрочила свое преимущество
Единороссам удалось перехватить лидерство еще в трех одномандатных округах.
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«Единая Россия» после подсчета 90% голосов лидирует как по партийным спискам, так и по числу побед в одномандатных округах. За последний час единороссам удалось вырваться вперед еще в трех округах.
Более 1% набрали Партия пенсионеров (2,51%), «Коммунисты России» (1,30%) и «Яблоко» (1,24%).
В одномандатных округах «Единой России» за последний час удалось перехватить преимущество еще в трех округах. Сейчас партия может рассчитывать на 198 мандатов. КПРФ лидирует в десяти округах, «Справедливая Россия — За правду» — в восьми.
По одной победе в одномандатных округах пока одерживают ЛДПР, «Родина», Партия роста и «Гражданская платформа».
В Москве победу почти во всех одномандатных округах одержали единороссы и поддержанные властью кандидаты. Единственным исключением стал Нагатинский округ, где представляющая КПРФ Анастасия Удальцова опередила Светлану Разворотневу из «Единой России».
Перехватить преимущество в Москве единороссам удалось после подсчета результатов электронного голосования. В нем в столице приняли участие более 1,9 млн человек.