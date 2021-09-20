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14:02 (мск), источник: РБК

Центризбирком обновил итоги выборов по итогам подсчета 98% бюллетеней

По предварительным данным, проходят пять партий, еще три получат по одному представителю в нижней палате благодаря успеху в одномандатных округах.

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28
фотографий
28
фотографий

После подсчета 98% бюллетеней список партий, которые проходят в Государственную думу, остался прежним. Первое место сохраняет «Единая Россия», которая получила 49,8%.

Далее идут КПРФ (19,05%), ЛДПР (7,48%), «Справедливая Россия — за правду» (7,40%).

Пятипроцентный барьер также преодолевает партия «Новые люди», у которой 5,36%.

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Больше 1% набрали «Партия пенсионеров», «Яблоко» и «Коммунисты России».

Изменилась ситуация с голосованием по одномандатным округам. В Москве Анастасия Удальцова уступила первое место в Нагатинском округе Светлане Разворотневой. Таким образом, у коммунистов осталось 9 мандатов, а у «Единой России» стало 199.

Помимо этого победы в одномандатных округах одерживают представители «Справедливой России — за правду» (8), ЛДПР, «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы» (по одному).

Заместитель главы ЦК КПРФ Дмитрий Новиков ранее заявил, что его партия не признает итоги цифрового голосования.

Следить за результатами выборов в режиме реального времени вы можете в нашем специальном разделе «Выборы-2021».

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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